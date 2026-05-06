Главная Новости дня Неделями без воды: эксперт предупредил о рисках из-за атак РФ

Неделями без воды: эксперт предупредил о рисках из-за атак РФ

Дата публикации 6 мая 2026 14:56
Спасатели на месте обстрелов. Фото: ГСЧС

Из-за российских ударов по критической инфраструктуре украинцы могут оставаться без водоснабжения от нескольких недель до нескольких месяцев. Наибольшие риски касаются прифронтовых областей и городов с изношенными системами водоснабжения.

Об этом заявил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Украинцы неделями могут быть без воды

Попенко рассказал, что подобные ситуации уже возникали после массированных атак на энергетическую инфраструктуру. В частности, в Киеве часть жителей временно оставалась без воды из-за проблем с работой канализационно-насосных станций, которые не имели достаточных резервных систем питания.

Эксперт пояснил, что в случае новых повреждений восстановление систем может затянуться. Продолжительность ремонтов будет зависеть от масштаба разрушений и состояния самой инфраструктуры.

Наиболее уязвимыми к таким сценариям, по оценке Попенко, остаются Сумская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область и Херсонская область.

В то же время проблема заключается не только во вражеских обстрелах. По словам эксперта, значительная часть украинских водоканалов давно нуждается в капитальном ремонте, а изношенные сети делают систему водоснабжения уязвимой даже без дополнительных атак.

Как писали Новини.LIVE, в марте эксперт по водным вопросам Михаил Хорев заявлял, что в Украине могут ввести графики отключения воды. Это возможно в случае ударов РФ по объектам водоснабжения.

Тогда же Владимир Зеленский предупреждал о новой волне атак от РФ. По его словам, враг планирует бить по инфраструктуре, логистике и по водоснабжению.

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
