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Тюрма і екстрадиція — що чекає тих, хто дав хабар МСЕК

27 жовтня 2024 05:57
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Корупція у МСЕК — що загрожує тим, хто купив інвалідність
Слідство щодо голови МСЕК Хмельницької області. Фото: Офіс Генпрокурора
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Десятки громадян України опинилися у знайдених правоохоронцями списках — ті, хто купили інвалідність. І хоч ці списки знаходили в межах кримінальної справи проти тих, хто брав хабарі, кожного з потенційних корупціонерів також будуть перевіряти правоохоронці. 

Що загрожує тим, чию вину доведуть, Новини.LIVE пояснив заступник голова Адвокатського об’єднання "Алібі" Олексій Бебель. 

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— Хто має перевіряти список потенційних корупціонерів? І чи є цей список підставою для відкриття кримінальної справи? 

— Список мають перевіряти органи досудового розслідування. За кожним фактом має бути призначено експертизу, яка повинна чи підтвердити, чи спростувати факт наявності інвалідності. При цьому слід зауважити, що інвалідність могла бути справді, але відповідні висновки могли надаватися лише за умови сплати незаконної винагороди.

В принципі, за кожним таким фактом (включення в список) мають вноситися дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань і проводитися досудове розслідування. Такі кримінальні провадження мають обʼєднуватися в одне.

— У разі доведення факту хабаря, яке покарання на них може чекати? 

— Особа, яка надавала незаконну винагороду, буде нести покарання за статтею 369 Кримінального кодексу України. Якщо особа, що встановлювала інвалідність, буде визнана такою, яка займає відповідальне становище, то за санкцією частини третьої статті 369 КК України покарання тому, хто надав неправомірну вигоду, може бути у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Особа, яка одержала неправомірну вигоду, карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

— Якщо людина зі списку перебуває за кордоном, що чекає на неї? 

— Якщо людина перебуває за кордоном, то її можна екстрадувати в Україну за наявності реальних доказів її провини, а також згоди на те компетентних органів за кордоном. Така згода базується не лише на наявності доказів винуватості, а й на багатьох інших факторах, що стосуються реальних умов відбування покарання в Україні. При цьому іноземні судові інстанції обовʼязково братимуть до уваги воєнний стан та небезпеки для життя особи, що з цим повʼязані.

Нагадаємо, в багатьох містах країни громадян викривають на ухиленні від мобілізації. Наприклад, у Лубнах Полтавської області сімейний лікар після проходження ВЛК не з'явився за повісткою. За ухилення від військового призову його притягнули до кримінальної відповідальності.

мобілізація МСЕК корупція хабар

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У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

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