Коррупция в МСЭК – что грозит тем, кто купил инвалидность

Следствие относительно председателя МСЭК Хмельницкой области. Фото: Офис Генпрокурора

Десятки граждан Украины оказались в найденных правоохранителями списках — купившие инвалидность. И хотя эти списки находили в рамках уголовного дела против бравших взятки, каждого из потенциальных коррупционеров также будут проверять правохранители.

Что грозит тем, чью вину докажут, Новини.LIVE объяснил заместитель главы Адвокатского объединения "Алиби" Алексей Бебель.

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— Кто должен проверять список потенциальных коррупционеров? Является ли этот список основанием для возбуждения уголовного дела?

— Список должны проверить органы досудебного расследования. По каждому факту необходимо назначить экспертизу, которая должна либо подтвердить, либо опровергнуть факт наличия инвалидности. При этом следует отметить, что инвалидность могла быть действительно, но соответствующие выводы могли предоставляться только при уплате незаконного вознаграждения.

В принципе, по каждому такому факту (включение в список) должны вноситься данные в Единый реестр досудебных расследований и проводиться досудебное расследование. Такие уголовные производства должны объединяться в одно.

— В случае доказывания факта взятки, какое наказание их может ожидать?

— Лицо, которое давало незаконное вознаграждение, будет нести наказание по статье 369 Уголовного кодекса Украины. Если лицо, устанавливающее инвалидность, будет признано занимающим ответственное положение, то по санкции части третьей статьи 369 УК Украины наказание тому, кто предоставил неправомерную выгоду, может быть в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без такой.

Лицо, получившее неправомерную выгоду, наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

— Если человек из списка находится за границей, что ждет его?

— Если человек находится за границей, то его можно экстрадировать в Украину при наличии реальных доказательств его вины, а также согласия на то компетентных органов за границей. Такое согласие базируется не только на наличии доказательств виновности, но и многих других факторах, касающихся реальных условий отбывания наказания в Украине. При этом иностранные судебные инстанции обязательно будут принимать во внимание военное положение и опасности для жизни лица, связанные с этим.

Напомним, во многих городах страны граждан уличают на уклонении от мобилизации. К примеру, в Лубнах Полтавской области семейный врач после прохождения ВЛК не явился за повесткой. За уклонение от военного призыва его привлекли к уголовной ответственности.