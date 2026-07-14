Тиску на Росію має бути більше: Зеленський відреагував на чергову атаку

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Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Цієї ночі росіяни випустили по наших містах і громадах 135 дронів та 10 ракет різних типів, і більшість – балістика. Через удари на Харківщині поранено сімох людей, серед них дитина. Пошкодили звичайні житлові будинки, АЗС та інфраструктуру залізниці. На Чернігівщині поранено трьох людей. Росіяни пошкодили житловий будинок і об’єкти енергомережі, через це тисячі родин залишилися без світла. Зараз тривають ремонтні роботи, щоб якнайшвидше повернути людям електропостачання. Пошкоджено багатоквартирний будинок у Запоріжжі.

Балістикою росіяни вдарили по Києву. У столиці пошкоджено 16 об’єктів, серед них звичайна школа та підприємство. Також били по критичній інфраструктурі на Дніпровщині, Донеччині, Житомирщині та Одещині.

Тиску на Росію має бути більше. Не можна втрачати час, і вже на цьому тижні варто ухвалити 21-й санкційний пакет ЄС. Кожен день затримки санкційних рішень означає додатковий час для Росії, щоб підготуватись до санкцій. Всі компоненти – чипи, мікросхеми, товари подвійного призначення – все, чим Росія користується, щоб затягувати війну і бити по людях, має бути зупинено. І наші домовленості з партнерами щодо європейської антибалістики – це те, що дійсно може додати безпеки для наших людей. Треба рухатись разом – кожна компанія і кожна країна мають бути справжніми захисниками життя. Спільних спроможностей достатньо, і разом ми можемо побудувати дійсно надійний захист для України та всієї Європи. Дякую всім, хто допомагає.

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