Заява Асоціації прифронтових міст і громад щодо тиску на бізнес

Понад 300 учасників Асоціації прифронтових міст і громад України ухвалили спільну заяву про необхідність формування окремої, системної державної політики підтримки малого і середнього бізнесу на прифронтових територіях. Вони наголошують, що такий бізнес у цих регіонах є не лише елементом економіки, а основою життєздатності територій.

Заява Асоціації прифронтових міст і громад

Зазначається, що саме малий та середній бізнес забезпечує більшість робочих місць, доступ до базових товарів і послуг, наповнення місцевих бюджетів та безпосередньо впливає на демографічну стійкість громад вздовж лінії фронту.

"Учасники Асоціації висловили занепокоєння ініціативами щодо посилення податкового та регуляторного тиску на малий і мікробізнес, зокрема, планами запровадження обов’язкової сплати 20% ПДВ для фізичних осіб-підприємців із річним оборотом понад 1 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

У заяві зазначається, що податковий та регуляторний тиск в умовах війни можуть призвести до тінізації економіки, закриття бізнесів, зростання безробіття та втрати економічної стійкості прифронтових громад.

"Підтримка малого і середнього бізнесу у прифронтових громадах — це не поступки і не привілеї. Це прагматичне державне рішення, без якого неможливо зберегти економіку, робочі місця і життя людей, які живуть впритул до війни", — наголосив мер Харкова Ігор Терехов.

Крім того, учасники Асоціації висловили занепокоєння щодо запуску механізму автоматичного стягнення податкових боргів без урахування воєнних умов.

"У прифронтових громадах такі борги значною мірою є наслідком бойових дій, руйнування економічної та критичної інфраструктури, а не результатом недотримання податкової дисципліни. Їх автоматичне стягнення позбавляє громади ресурсів, необхідних для відновлення, забезпечення базових послуг і підтримки місцевого бізнесу", — йдеться у заяві.

У спільній заяві Асоціація прифронтових міст і громад України закликає уряд і Верховну Раду:

не допустити посилення податкового тиску на малий і мікробізнес на прифронтових територіях;

зафіксувати на державному рівні спеціальний режим підтримки бізнесу у прифронтових громадах;

забезпечити реальне функціонування страхування воєнних ризиків;

розширити доступ прифронтового бізнесу до пільгового кредитування з урахуванням безпекових ризиків;

спростити та уніфікувати доступ до державних програм підтримки;

відтермінувати зміни тарифної політики у сфері розподілу газу та забезпечити механізми компенсації;

запровадити окремий режим застосування автоматичного стягнення податкових боргів або державну субвенцію для фінансової підтримки місцевих бюджетів;

впровадити комплексні пакети підтримки бізнесу, що поєднують кредити, гранти та компенсаційні механізми.

