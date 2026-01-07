Заявление Ассоциации прифронтовых городов и громад о давлении на бизнес

Игорь Терехов. Фото: wikipedia.org

Более 300 участников Ассоциации прифронтовых городов и громад Украины приняли совместное заявление о необходимости формирования отдельной, системной государственной политики поддержки малого и среднего бизнеса на прифронтовых территориях. Они отмечают, что такой бизнес в этих регионах является не только элементом экономики, а основой жизнеспособности территорий.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины.

Заявление Ассоциации прифронтовых городов и общин

Отмечается, что именно малый и средний бизнес обеспечивает большинство рабочих мест, доступ к базовым товарам и услугам, наполнение местных бюджетов и непосредственно влияет на демографическую устойчивость общин вдоль линии фронта.

"Участники Ассоциации выразили обеспокоенность инициативами по усилению налогового и регуляторного давления на малый и микробизнес, в частности, планами введения обязательной уплаты 20% НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым оборотом более 1 млн гривен", — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что налоговое и регуляторное давление в условиях войны могут привести к тенизации экономики, закрытию бизнесов, росту безработицы и потере экономической устойчивости прифронтовых общин.

"Поддержка малого и среднего бизнеса в прифронтовых громадах — это не уступки и не привилегии. Это прагматичное государственное решение, без которого невозможно сохранить экономику, рабочие места и жизнь людей, которые живут вплотную к войне", — отметил мэр Харькова Игорь Терехов.

Кроме того, участники Ассоциации выразили обеспокоенность по запуску механизма автоматического взыскания налоговых долгов без учета военных условий.

"В прифронтовых громадах такие долги в значительной степени являются следствием боевых действий, разрушения экономической и критической инфраструктуры, а не результатом несоблюдения налоговой дисциплины. Их автоматическое взыскание лишает громады ресурсов, необходимых для восстановления, обеспечения базовых услуг и поддержки местного бизнеса", — говорится в заявлении.

В совместном заявлении Ассоциация прифронтовых городов и громад Украины призывает правительство и Верховную Раду:

не допустить усиления налогового давления на малый и микробизнес на прифронтовых территориях;

зафиксировать на государственном уровне специальный режим поддержки бизнеса в прифронтовых громадах;

обеспечить реальное функционирование страхования военных рисков;

расширить доступ прифронтового бизнеса к льготному кредитованию с учетом рисков безопасности;

упростить и унифицировать доступ к государственным программам поддержки;

отсрочить изменения тарифной политики в сфере распределения газа и обеспечить механизмы компенсации;

ввести отдельный режим применения автоматического взыскания налоговых долгов или государственную субвенцию для финансовой поддержки местных бюджетов;

внедрить комплексные пакеты поддержки бизнеса, сочетающие кредиты, гранты и компенсационные механизмы.

