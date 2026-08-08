Тисячі кібератак відбили з початку повномасштабної війни: Зеленський подякував зв’язківцям

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Олександр Шорохов Редактор

Президент України Володимир Зеленський оголосив про перейменування професійного свята військових зв'язківців на День Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Саме ці підрозділи тримають фронт у цифровому просторі та щодня захищають суспільство та держустанови від хакерських нападів Росії. Напередодні свята президент вручив бійцям державні нагороди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Захист цифрового простору

З початку повномасштабного вторгнення ці підрозділи несуть цілодобове чергування та захищають критичні електронні системи від зовнішнього втручання. Фахівцям вдалося нейтралізувати величезну кількість небезпечних мережевих нападів на банківську систему та урядові інтернет-ресурси.

"Із перших днів повномасштабної російської агресії зв’язківці відбили тисячі ворожих кібератак. Завдяки нашим фахівцям працює та захищена фактично вся наша державна екосистема: банки, державні установи, телебачення та й просто щоденний мобільний зв’язок для українців та українок", — заявив Володимир Зеленський.

Зміна назви свята

Враховуючи значне розширення спектра бойових завдань та викликів сучасної технологічної війни, президент ухвалив рішення про офіційне перейменування професійного дня зв'язківців.

"І саме тому, починаючи із цього року, професійний день зв’язківців буде називатися Днем Військ зв’язку та кібербезпеки Збройних Сил України. З нагоди цього професійного свята напередодні відзначив воїнів державними нагородами", — розповів Володимир Зеленський. Глава держави щиро подякував кожному армійцю за зразкову службу та вірність присязі.

Як писали Новини.LIVE раніше, за дорученям президента Генштаб ЗСУ готує низку системних змін. Вони дозволять чіткіше оцінювати обстановку на першій лінії фронту. Також це допоможе більш оперативно реагувати на зміни на полі бою.

Також ми повідомляли, що Володимир Зеленський нагородив бригадного генерала Андрія Білецького орденом Богдана Хмельницького III ступеня. Як йдеться у тексті відповідного указу, цю відзнаку присвоєно за особисту мужність генерала і самовіддане виконання військового обов'язку.