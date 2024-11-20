Інсталяція у Нью-Йорку до 1000 днів війни в Україні — фоторепортаж

Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

На Таймс Сквер у Нью-Йорку у вівторок, 19 листопада, відбулася інсталяція "Ефект Доміно". Вона присвячена до тисячі днів повномасштабної війни російських окупантів проти України.

Про це повідомили організатори інсталяції.

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Інсталяція "Ефект Доміно" в Нью-Йорку

Інсталяція уособлює ланцюговий ефект кожного вибору, дії та рішення.

Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

Кожна плитка доміно мала дві сторони: темну, що символізувала страждання, смерть і втрати, та світлу, яка втілювала надію, незламність і перемогу.

Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

Під час події українці показали падіння доміно, яке передало ключовий меседж, що кожне рішення має наслідки, які можуть змінити все — для України, Америки та світу.

Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

"Інсталяція нагадала, що навіть після найтемніших моментів є світло надії, і сила духу допомагає йти вперед. У контексті змін у політичній ситуації вона також стала нагадуванням, що рішення на глобальному рівні мають значення для кожного з нас, а дії тут впливають на долі далеко за океаном", — наголосила ідейниця інсталяції Ганка Смірнова.

Інсталяція в Нью-Йорку 19 листопада. Фото: Юлія Земляк

Нагадаємо, 19 листопада у Вашингтоні відбулася акція, присвячена 1000 дням повномасштабної війни в Україні.

Також Новини.LIVE підсумували, скільки територій України було окуповано за 1000 днів війни.