Инсталляция в Нью-Йорке к 1000 дням войны в Украине — фоторепортаж

Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

На Таймс Сквер в Нью-Йорке во вторник, 19 ноября, состоялась инсталляция "Эффект Домино". Она посвящена тысяче дней полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Об этом сообщили организаторы инсталляции.

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Инсталляция "Эффект Домино" в Нью-Йорке

Инсталляция олицетворяет цепной эффект каждого выбора, действия и решения.

Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Каждая плитка домино имела две стороны: темную, которая символизировала страдания, смерть и потери, и светлую, которая воплощала надежду, несокрушимость и победу.

Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Во время события украинцы показали падение домино, которое передало ключевой месседж, что каждое решение имеет последствия, которые могут изменить все — для Украины, Америки и мира.

Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

"Инсталляция напомнила, что даже после самых темных моментов есть свет надежды, и сила духа помогает идти вперед. В контексте изменений в политической ситуации она также стала напоминанием, что решения на глобальном уровне имеют значение для каждого из нас, а действия здесь влияют на судьбы далеко за океаном", — отметила идейный вдохновитель инсталляции Ганка Смирнова.

Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Напомним, 19 ноября в Вашингтоне прошла акция, посвященная 1000 дням полномасштабной войны в Украине.

Также Новини.LIVE подытожили, сколько территорий Украины было оккупировано за 1000 дней войны.