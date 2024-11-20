Инсталляция в Нью-Йорке к 1000 дням войны в Украине — фоторепортаж

Тысяча дней войны в Украине — в Нью-Йорке состоялась инсталляция
На Таймс Сквер в Нью-Йорке во вторник, 19 ноября, состоялась инсталляция "Эффект Домино". Она посвящена тысяче дней полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.
Об этом сообщили организаторы инсталляции.
Инсталляция "Эффект Домино" в Нью-Йорке
Инсталляция олицетворяет цепной эффект каждого выбора, действия и решения.
Каждая плитка домино имела две стороны: темную, которая символизировала страдания, смерть и потери, и светлую, которая воплощала надежду, несокрушимость и победу.
Во время события украинцы показали падение домино, которое передало ключевой месседж, что каждое решение имеет последствия, которые могут изменить все — для Украины, Америки и мира.
"Инсталляция напомнила, что даже после самых темных моментов есть свет надежды, и сила духа помогает идти вперед. В контексте изменений в политической ситуации она также стала напоминанием, что решения на глобальном уровне имеют значение для каждого из нас, а действия здесь влияют на судьбы далеко за океаном", — отметила идейный вдохновитель инсталляции Ганка Смирнова.
Напомним, 19 ноября в Вашингтоне прошла акция, посвященная 1000 дням полномасштабной войны в Украине.
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