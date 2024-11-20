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Тысяча дней войны в Украине — в Нью-Йорке состоялась инсталляция

20 ноября 2024 09:01
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)
Инсталляция в Нью-Йорке к 1000 дням войны в Украине — фоторепортаж
Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк
Ульяна Бойчук - журналистка, (США)
Ульяна Бойчук
журналистка, (США)

На Таймс Сквер в Нью-Йорке во вторник, 19 ноября, состоялась инсталляция "Эффект Домино". Она посвящена тысяче дней полномасштабной войны российских оккупантов против Украины.

Об этом сообщили организаторы инсталляции.

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Инсталляция "Эффект Домино" в Нью-Йорке

Инсталляция олицетворяет цепной эффект каждого выбора, действия и решения.  

В Нью-Йорке установили инсталляцию к 1000 дням войны в Украине
Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк
Инсталяция об войне в Украине в Нью-Йорке
Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Каждая плитка домино имела две стороны: темную, которая символизировала страдания, смерть и потери, и светлую, которая воплощала надежду, несокрушимость и победу.

Инсталляция в Нью-Йорке о войне РФ против Украины
Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк
Инсталяция в Нью-Йорке об Украине
Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Во время события украинцы показали падение домино, которое передало ключевой месседж, что каждое решение имеет последствия, которые могут изменить все — для Украины, Америки и мира.  

Инсталляция в Нью-Йорке к 1000 дней большой войны в Украине
Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк
В Нью-Йорке установили инсталляцию
Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

"Инсталляция напомнила, что даже после самых темных моментов есть свет надежды, и сила духа помогает идти вперед. В контексте изменений в политической ситуации она также стала напоминанием, что решения на глобальном уровне имеют значение для каждого из нас, а действия здесь влияют на судьбы далеко за океаном", — отметила идейный вдохновитель инсталляции Ганка Смирнова.

Инсталляция в Нью-Йорке
Инсталляция в Нью-Йорке 19 ноября. Фото: Юлия Земляк

Напомним, 19 ноября в Вашингтоне прошла акция, посвященная 1000 дням полномасштабной войны в Украине.

Также Новини.LIVE подытожили, сколько территорий Украины было оккупировано за 1000 дней войны.

США война Украина Нью-Йорк 1000 дней войны

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