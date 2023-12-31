Тішились як діти — бійці ЗСУ отримали подарунки від "таємних Сант"

Українські воїни біля надісланих коробок з подарунками. Фото: скриншот

Напередодні нового року бійці Збройних сил України отримали подарунки віл "Таємних Сант". Суворі воїни, які пройшли не одну битву, тішилися, як діти.

Відео з радісними бійцями оприлюднив arslancrimean.

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"Таємні Санти" для захисників

Бійці радіють кожному пакуночку, який для них дбайливо зібрали їхні "Санти".

"Хлопці, нехай наступного року Санта прийде до вас вже додому! Під мирним небом України!", — говориться в привітанні до воїнів.

Що подарували військовим

В якості подарунків від своїх "Таємних Сант" військові отримали багато смаколиків, теплий одяг.

Не обійшлося і без великої кількості продуктів, які не псуються і довго зберігаються, щоб воїни завжди мали можливість підкріпити свої сили.

В деяких коробках також можна було знайти державні прапори та іншу національну символіку.

Військові емоційно висловлювали свою радість і щиро дякували своїм "Таємним Сантам".

Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українських воїнів з Новим роком. Він підкреслив, що наступний рік не буде легким, але Україна неодмінно переможе.

Раніше ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський привітав воїнів Збройних сил України з Новим роком. Він побажав захисникам і захисницям, щоб 2024 рік привів їх до перемоги у боротьбі проти російського агресора.