Тішились як діти — бійці ЗСУ отримали подарунки від "таємних Сант"
Напередодні нового року бійці Збройних сил України отримали подарунки віл "Таємних Сант". Суворі воїни, які пройшли не одну битву, тішилися, як діти.
Відео з радісними бійцями оприлюднив arslancrimean.
Увага! Містить ненормативну лексику, 18+
"Таємні Санти" для захисників
Бійці радіють кожному пакуночку, який для них дбайливо зібрали їхні "Санти".
"Хлопці, нехай наступного року Санта прийде до вас вже додому! Під мирним небом України!", — говориться в привітанні до воїнів.
Що подарували військовим
В якості подарунків від своїх "Таємних Сант" військові отримали багато смаколиків, теплий одяг.
Не обійшлося і без великої кількості продуктів, які не псуються і довго зберігаються, щоб воїни завжди мали можливість підкріпити свої сили.
В деяких коробках також можна було знайти державні прапори та іншу національну символіку.
Військові емоційно висловлювали свою радість і щиро дякували своїм "Таємним Сантам".
Нагадаємо, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний привітав українських воїнів з Новим роком. Він підкреслив, що наступний рік не буде легким, але Україна неодмінно переможе.
Раніше ми повідомляли, що командувач Сухопутних військ України генерал-полковник Олександр Сирський привітав воїнів Збройних сил України з Новим роком. Він побажав захисникам і захисницям, щоб 2024 рік привів їх до перемоги у боротьбі проти російського агресора.
Читайте Новини.LIVE!