Радовались как дети — бойцы ВСУ получили подарки от "тайных Сант"
В преддверии нового года бойцы Вооруженных сил Украины получили подарки от "Тайных Сант". Строгие воины, прошедшие не одно сражение, радовались, как дети.
Видео с радостными бойцами обнародовал arslancrimean.
Внимание! Содержит ненормативную лексику, 18+
"Тайные Санты" для защитников
Бойцы радуются каждому пакетику, который для них бережно собрали их "Санты".
"Ребята, пусть в следующем году Санта придет к вам уже домой! Под мирным небом Украины!", — говорится в поздравлении к воинам.
Что подарили военным
В качестве подарков от своих "Тайных Сант" военные получили много вкусностей, теплую одежду.
Не обошлось и без большого количества не портящихся и долго хранящихся продуктов, чтобы воины всегда имели возможность подкрепить свои силы.
В некоторых коробках можно было найти государственные флаги и другую национальную символику.
Военные эмоционально выражали свою радость и искренне благодарили своих "Тайных Сантов".
Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Новым годом. Он подчеркнул, что следующий год не будет легким, но Украина обязательно победит.
Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил воинов Вооруженных сил Украины с Новым годом. Он пожелал защитникам и защитницам, чтобы 2024 привел их к победе в борьбе против российского агрессора.
Читайте Новини.LIVE!