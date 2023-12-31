Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Радовались как дети — бойцы ВСУ получили подарки от "тайных Сант" arrow

Радовались как дети — бойцы ВСУ получили подарки от "тайных Сант"

31 декабря 2023 21:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Радовались как дети — бойцы ВСУ получили подарки от "тайных Сант"
Украинские воины возле присланных коробок с подарками. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В преддверии нового года бойцы Вооруженных сил Украины получили подарки от "Тайных Сант". Строгие воины, прошедшие не одно сражение, радовались, как дети.

Видео с радостными бойцами обнародовал arslancrimean.

Читайте также:

Внимание! Содержит ненормативную лексику, 18+

"Тайные Санты" для защитников

Бойцы радуются каждому пакетику, который для них бережно собрали их "Санты".

"Ребята, пусть в следующем году Санта придет к вам уже домой! Под мирным небом Украины!", — говорится в поздравлении к воинам.

Что подарили военным

В качестве подарков от своих "Тайных Сант" военные получили много вкусностей, теплую одежду.

Не обошлось и без большого количества не портящихся и долго хранящихся продуктов, чтобы воины всегда имели возможность подкрепить свои силы.

В некоторых коробках можно было найти государственные флаги и другую национальную символику.

Военные эмоционально выражали свою радость и искренне благодарили своих "Тайных Сантов".

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Новым годом. Он подчеркнул, что следующий год не будет легким, но Украина обязательно победит.

Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил воинов Вооруженных сил Украины с Новым годом. Он пожелал защитникам и защитницам, чтобы 2024 привел их к победе в борьбе против российского агрессора.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

19 декабря 2023

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме