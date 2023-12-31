Радовались как дети — бойцы ВСУ получили подарки от "тайных Сант"

Украинские воины возле присланных коробок с подарками. Фото: скриншот

В преддверии нового года бойцы Вооруженных сил Украины получили подарки от "Тайных Сант". Строгие воины, прошедшие не одно сражение, радовались, как дети.

Видео с радостными бойцами обнародовал arslancrimean.

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"Тайные Санты" для защитников

Бойцы радуются каждому пакетику, который для них бережно собрали их "Санты".

"Ребята, пусть в следующем году Санта придет к вам уже домой! Под мирным небом Украины!", — говорится в поздравлении к воинам.

Что подарили военным

В качестве подарков от своих "Тайных Сант" военные получили много вкусностей, теплую одежду.

Не обошлось и без большого количества не портящихся и долго хранящихся продуктов, чтобы воины всегда имели возможность подкрепить свои силы.

В некоторых коробках можно было найти государственные флаги и другую национальную символику.

Военные эмоционально выражали свою радость и искренне благодарили своих "Тайных Сантов".

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Новым годом. Он подчеркнул, что следующий год не будет легким, но Украина обязательно победит.

Ранее мы сообщали, что командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский поздравил воинов Вооруженных сил Украины с Новым годом. Он пожелал защитникам и защитницам, чтобы 2024 привел их к победе в борьбе против российского агрессора.