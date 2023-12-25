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Наша єдність захищає ЗСУ — Умєров привітав українців з Різдвом

25 грудня 2023 19:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Наша єдність захищає ЗСУ — Умєров привітав українців з Різдвом
Міністр оборони України Рустем Умєров. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров привітав українців з Різдвом Христовим. У своїй промові він звернув увагу на те, що кожен боєць ЗСУ на передовій дає українцям надію на перемогу в цій війні.

Привітання міністра опублікувало Міністерство оборони України

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"Сотні тисяч захисників і захисниць відзначають Різдво в окопах і спостережних пунктах вздовж всієї лінії фронту, в бойових машинах, танках, евакуаційних медичних транспортах, біля гармат, РСЗВ та засобів ППО", — сказав у промові Умєров. 

Голова оборонного відомства додав, що ЗСУ "там, щоб світло Різдва засяяло в мільйонах домівок українських сімей". І воно обов'язково вижене "темряву з міст і сіл на тимчасово окупованих територіях".

"Солдати української армії дають нам надію. Надія дає українському народу сили, щоб бути єдиними. І єдність української родини — це те, що солдат захищає", — резюмує він.

Наша єдність захищає ЗСУ — Умєров привітав українців з Різдвом
Допис привітання Умєрова. Джерело: соцмережі

Міністр оборони підкреслив, що "наша Перемога не буде різдвяним чудом з голлівудського фільму", а "результатом нашої спільної праці".

"Тих, хто на передовій тримає зброю і тих, хто в тилу виробляє її. Тих, хто привозить все, що потрібне воїнам. Тих, хто в навчальному центрі здобуває свою першу військову спеціальність і тих, хто йде в ТЦК, щоб приєднатися до Сил оборони та стати на захист своєї сімʼї та Батьківщини", — сказав Рустем Умєров.

Нагадаємо, що раніше Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом Христовим. Голова держави звернувся до українців з Києво-Печерської лаври. 

Також до привітань долучився і голова Головного управління розвідки Кирило Буданов. 

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