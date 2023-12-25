Наше единство защищает ВСУ — Умеров поздравил украинцев с Рождеством

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Иллюстративное фото: соцсети

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил украинцев с Рождеством Христовым. В своей речи он обратил внимание, что каждый боец ВСУ на передовой дает украинцам надежду на победу в этой войне.

Поздравление министра опубликовало Министерство обороны Украины.

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"Сотни тысяч защитников и защитниц отмечают Рождество в окопах и наблюдательных пунктах вдоль всей линии фронта, в боевых машинах, танках, эвакуационных медицинских транспортах, у пушек, РСЗО и средств ПВО", — сказал в своей речи Умеров.

Глава оборонного ведомства добавил, что ВСУ "там, чтобы свет Рождества засиял в миллионах домов украинских семей". И оно обязательно выгонит "тьму из городов и сел на временно оккупированных территориях".

"Солдаты украинской армии дают нам надежду. Надежда дает украинскому народу силы, чтобы быть едиными. И единство украинской семьи — это то, что солдат защищает", — резюмирует он.

Сообщение поздравления Умерова. Источник: соцсети

Министр обороны подчеркнул, что "наша Победа не будет рождественским чудом из голливудского фильма", а "результатом нашего совместного труда".

"Тех, кто на передовой держит оружие и тех, кто в тылу производит его. Тех, кто привозит все, что нужно воинам. Тех, кто в учебном центре приобретает свою первую военную специальность и тех, кто идет в ТЦК, чтобы присоединиться к Силам" обороны и встать на защиту своей семьи и Родины", — сказал Рустем Умеров.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.

Также к поздравлениям присоединился и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.