Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Наше единство защищает ВСУ — Умеров поздравил украинцев с Рождеством arrow

Наше единство защищает ВСУ — Умеров поздравил украинцев с Рождеством

25 декабря 2023 19:42
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Наше единство защищает ВСУ — Умеров поздравил украинцев с Рождеством
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров поздравил украинцев с Рождеством Христовым. В своей речи он обратил внимание, что каждый боец ВСУ на передовой дает украинцам надежду на победу в этой войне.

Поздравление министра опубликовало Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Поздравления с Рождеством от Рустема Умерова

"Сотни тысяч защитников и защитниц отмечают Рождество в окопах и наблюдательных пунктах вдоль всей линии фронта, в боевых машинах, танках, эвакуационных медицинских транспортах, у пушек, РСЗО и средств ПВО", — сказал в своей речи Умеров.

Глава оборонного ведомства добавил, что ВСУ "там, чтобы свет Рождества засиял в миллионах домов украинских семей". И оно обязательно выгонит "тьму из городов и сел на временно оккупированных территориях".

"Солдаты украинской армии дают нам надежду. Надежда дает украинскому народу силы, чтобы быть едиными. И единство украинской семьи — это то, что солдат защищает", — резюмирует он.

Наше единство защищает ВСУ — Умеров поздравил украинцев с Рождеством
Сообщение поздравления Умерова. Источник: соцсети

Министр обороны подчеркнул, что "наша Победа не будет рождественским чудом из голливудского фильма", а "результатом нашего совместного труда".

"Тех, кто на передовой держит оружие и тех, кто в тылу производит его. Тех, кто привозит все, что нужно воинам. Тех, кто в учебном центре приобретает свою первую военную специальность и тех, кто идет в ТЦК, чтобы присоединиться к Силам" обороны и встать на защиту своей семьи и Родины", — сказал Рустем Умеров.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Глава государства обратился к украинцам из Киево-Печерской лавры.

Также к поздравлениям присоединился и глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию - 80x80

Принудительная паспортизация в Энергодаре. Почему работников ЗАЭС не пускают на станцию

Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

19:57 Какая категория украинцев будет получать повестки с 1 января — разъяснение

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

18:30 Проехать на юг Одесчины мужчинам станет сложнее — новые правила ГПСУ

09:40 Динамо зимой продаст свою звезду в заграничный клуб — о ком идет речь

Актуальное по теме