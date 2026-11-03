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Головна Новини дня Тимочко: події у Борщагівці могли спланувати під російський ракетний удар

Тимочко: події у Борщагівці могли спланувати під російський ракетний удар

Ua ru
3 листопада 2026 09:50
Ексклюзив
Події у Борщагівці могли бути спецоперацією Росії, - Тимочко facebook.com/ivan.timocko.95291
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Фото: facebook.com/ivan.timocko.95291

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко прокоментував сутички, що сталися 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Напередодні в соцмережах поширили повідомлення про нібито утримання людей у підвалі будинку, біля якого згодом зібралися люди на протести.

Про це Іван Тимочко заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Тимочко пов'язав сутички з ракетною атакою РФ

Військовий вважає, що Росія намагається використати подібні інциденти для дестабілізації ситуації всередині України. Свою думку він пояснив так:

"Ми насправді всі прекрасно усвідомлюємо і розуміємо, що Росія веде проти нас війну і намагається підірвати українське суспільство зсередини. Ви зверніть увагу, що оці так звані бунти були пов'язані саме з масованим ракетним ударом. Я думаю, що це доволі гарно спланована стратегічна російська операція.

Чому я так говорю? Бо ми бачили цієї ночі близько 70 запущених ракет. Звичайно, ракетний удар не планували під подію, але я думаю, що подію планували під ракетний удар".

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що командувач угруповання військ "Азов" у складі 1-го корпусу Нацгвардії Денис "Редіс" Прокопенко відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці. Він наголосив, що Росія зацікавлена в розколі українського суспільства та війська. За його словами, ситуація навколо інциденту створює вигідну для ворога інформаційну картинку.

Також Новини.LIVE писали про те, що керівник Офісу Президента Кирило Буданов назвав події у Петропавлівській Борщагівці "класичною вуличною акцією" та заявив, що така ситуація є неприпустимою. Він також звернув увагу, що через сутички виникли перешкоди для доправлення до лікарні людей, які потребували медичної допомоги.

протести конфлікт Київська область військові Петропавлівська Борщагівка
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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