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Главная Новости дня Тимочко: события в Борщаговке могли быть спланированы под российский ракетный удар

Тимочко: события в Борщаговке могли быть спланированы под российский ракетный удар

Ua ru
3 ноября 2026 09:50
Эксклюзив
События в Борщаговке могли быть спецоперацией России, — Тимочко facebook.com/ivan.timocko.95291
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Фото: facebook.com/ivan.timocko.95291

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко прокомментировал столкновения, произошедшие 2 ноября в Петропавловской Борщаговке в Киевской области. Накануне в соцсетях распространились сообщения о якобы удержании людей в подвале дома, возле которого впоследствии собрались люди на протесты.

Об этом Иван Тимочко заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Тимочко связал столкновения с ракетной атакой РФ

Военный считает, что Россия пытается использовать подобные инциденты для дестабилизации ситуации внутри Украины. Свое мнение он объяснил так:

"Мы на самом деле все прекрасно осознаем и понимаем, что Россия ведет против нас войну и пытается подорвать украинское общество изнутри. Обратите внимание, что эти так называемые бунты были связаны именно с массированным ракетным ударом. Я думаю, что это довольно хорошо спланированная стратегическая российская операция.

Почему я так говорю? Потому что мы видели этой ночью около 70 запущенных ракет. Конечно, ракетный удар не планировали под это событие, но я думаю, что событие планировали под ракетный удар".

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что командующий группировкой войск "Азов" в составе 1-го корпуса Нацгвардии Денис "Редис" Прокопенко отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке. Он подчеркнул, что Россия заинтересована в расколе украинского общества и армии. По его словам, ситуация вокруг инцидента создает выгодную для врага информационную картинку.

Также Новини.LIVE писали о том, что глава Офиса Президента Кирилл Буданов назвал события в Петропавловской Борщаговке "классической уличной акцией" и заявил, что такая ситуация недопустима. Он также обратил внимание на то, что из-за столкновений возникли препятствия для доставки в больницу людей, нуждавшихся в медицинской помощи.

протесты конфликт Киевская область военные Петропавловская Борщаговка
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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