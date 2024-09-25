TikTok блокує російські ЗМІ — яка причина

TikTok блокує пропагандистські росЗМІ перед виборами у США
TikTok заблокував акаунти низки російських державних ЗМІ через "операції прихованого впливу" напередодні виборів у США. Популярний відеододаток наслідує нещодавній крок Meta і видаляє акаунти, пов'язані з російською державою.
Про це повідомило британське видання Sky News.
TikTok банить росЗМІ
Блокування акаунтів росЗМІ — це частина зусиль сайту, спрямованих на запобігання дезінформації напередодні президентських виборів у США в листопаді.
Так, бан від TikTok дістався акаунтам медіагрупи "Россия сегодня", яка володіє інформаційними службами "РИА Новости" і "Спутник", а також "ТВ-Новости", материнської компанії телеканалу RT.
У TikTok заявили, що раніше ці акаунти були обмежені у Великій Британії та ЄС, а їхній контент у всьому світі був позначений як контрольований державою.
Однак тепер вважається, що вони були заборонені назавжди.
Минулого тижня аналогічний крок зробив власник Instagram і Facebook компанія Meta, яка заборонила "Россию сегодня", RT та інші за "діяльність, пов'язану з іноземним втручанням".
RT, який втратив ліцензію на мовлення у Великій Британії в березні 2022 року, заявив Sky News, що американська фірма "цензурує інформаційні потоки до решти світу".
Нагадаємо, TikTok заблокував 37 акаунтів російського інформаційного агентства Sputnik (11 акаунтів далекого закордоння та 26 — ближнього закордоння). Також було заблоковано профіль RT International.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що близько 60% американців, в більшості це демократи, хочуть суттєво підтримувати Україну, аби закінчити війну. Однак серед республіканців думки розділилися навпіл і це впливає на результати виборів у США.
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