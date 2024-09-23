Китайський відеохостинг TikTok заблокував десятки акаунтів російської держпропаганди

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Китайський відеохостинг TikTok заблокував 37 акаунтів російського інформаційного агентства Sputnik (11 акаунтів далекого зарубіжжя та 26 — ближнього зарубіжжя). Також було заблоковано профіль RT International.

Про це повідомляють росЗМІ.

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TikTok заблокував російські акаунти

Серед заблокованих опинилися Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo та Sputnik Indonesia, Sputnik Абхазія, Sputnik Вірменія, Sputnik Білорусь, Sputnik Stories.

При спробі переходу в ці облікові записи з'являється повідомлення про те, що "не вдається знайти ці облікові записи". Повідомляється, що TikTok не пояснили причину блокування.

Американська компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, 17 вересня оголосила, що заблокує на своїх майданчиках акаунти російських державних ЗМІ, якими володіють підконтрольні Кремлю RT та медіагрупа "Росія сьогодні". У компанії пояснили блокування спробами "іноземного втручання".

Раніше ми писали, що міністерство фінансів США ввело санкції проти 10 осіб та двох організацій за спробу Росії вплинути на вибори 2024 року. Зокрема, в санкційні списки потрапила головна редакторка RT Маргарита Симоньян.

Нагадуємо, російські Telegram-канали поширювали неправдиву інформацію про те, що Україна готується "здати" частину своєї території. Йдеться про Харківську область.