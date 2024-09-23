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TikTok заблокував десятки акаунтів російської держпропаганди

23 вересня 2024 12:32
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Китайський відеохостинг TikTok заблокував десятки акаунтів російської держпропаганди
Фото ілюстративне: News Telegraf
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Китайський відеохостинг TikTok заблокував 37 акаунтів російського інформаційного агентства Sputnik (11 акаунтів далекого зарубіжжя та 26 — ближнього зарубіжжя). Також було заблоковано профіль RT International.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Серед заблокованих опинилися Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo та Sputnik Indonesia, Sputnik Абхазія, Sputnik Вірменія, Sputnik Білорусь, Sputnik Stories.

При спробі переходу в ці облікові записи з'являється повідомлення про те, що "не вдається знайти ці облікові записи". Повідомляється, що TikTok не пояснили причину блокування.

Американська компанія Meta, яка володіє Facebook, Instagram і WhatsApp, 17 вересня оголосила, що заблокує на своїх майданчиках акаунти російських державних ЗМІ, якими володіють підконтрольні Кремлю RT та медіагрупа "Росія сьогодні". У компанії пояснили блокування спробами "іноземного втручання".

Раніше ми писали, що міністерство фінансів США ввело санкції проти 10 осіб та двох організацій за спробу Росії вплинути на вибори 2024 року. Зокрема, в санкційні списки потрапила головна редакторка RT Маргарита Симоньян.

Нагадуємо, російські Telegram-канали поширювали неправдиву інформацію про те, що Україна готується "здати" частину своєї території. Йдеться про Харківську область.

Китай TikTok відео пропаганда Росія

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