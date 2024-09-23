Китайский видеохостинг TikTok заблокировал десятки аккаунтов российской госпропаганды

TikTok заблокировал десятки аккаунтов российской госпропаганды
Китайский видеохостинг TikTok заблокировал 37 аккаунтов российского информационного агентства Sputnik (11 аккаунтов дальнего зарубежья и 26 ближнего зарубежья). Также был заблокирован профиль RT International.
Об этом сообщают росСМИ.
TikTok заблокировал российские аккаунты
Среди заблокированных оказались Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia, Sputnik Абхазия, Sputnik Армения, Sputnik Беларусь, Sputnik Stories.
При попытке перехода в эти аккаунты появляется сообщение о том, что "не удается найти эти аккаунты". Сообщается, что TikTok не объяснил причину блокировки.
Американская компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября объявила, что заблокирует на своих площадках аккаунты российских государственных СМИ, которыми владеют подконтрольные Кремлю RT и медиагруппа "Россия сегодня". В компании объяснили блокировку попытками "иностранного вмешательства".
Ранее мы писали, что Министерство финансов США ввело санкции против 10 человек и двух организаций за попытку России повлиять на выборы 2024 года. В частности, в санкционные списки попала главная редактор RT Маргарита Симоньян.
Напомним, российские Telegram-каналы распространяли ложную информацию о том, что Украина готовится "сдать" часть своей территории. Речь идет о Харьковской области.
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