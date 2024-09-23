Китайский видеохостинг TikTok заблокировал десятки аккаунтов российской госпропаганды

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Китайский видеохостинг TikTok заблокировал 37 аккаунтов российского информационного агентства Sputnik (11 аккаунтов дальнего зарубежья и 26 ближнего зарубежья). Также был заблокирован профиль RT International.

Об этом сообщают росСМИ.

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TikTok заблокировал российские аккаунты

Среди заблокированных оказались Sputnik International, Sputnik Serbia, Sputnik Afrique, Sputnik Africa, Sputnik Brasil, Sputnik Mundo и Sputnik Indonesia, Sputnik Абхазия, Sputnik Армения, Sputnik Беларусь, Sputnik Stories.

При попытке перехода в эти аккаунты появляется сообщение о том, что "не удается найти эти аккаунты". Сообщается, что TikTok не объяснил причину блокировки.

Американская компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, 17 сентября объявила, что заблокирует на своих площадках аккаунты российских государственных СМИ, которыми владеют подконтрольные Кремлю RT и медиагруппа "Россия сегодня". В компании объяснили блокировку попытками "иностранного вмешательства".

Ранее мы писали, что Министерство финансов США ввело санкции против 10 человек и двух организаций за попытку России повлиять на выборы 2024 года. В частности, в санкционные списки попала главная редактор RT Маргарита Симоньян.

Напомним, российские Telegram-каналы распространяли ложную информацию о том, что Украина готовится "сдать" часть своей территории. Речь идет о Харьковской области.