TikTok блокирует российские СМИ — какая причина

Сеть TikTok. Фото: Reuters

TikTok заблокировал аккаунты ряда российских государственных СМИ из-за "сделок скрытого влияния" накануне выборов в США. Популярное видеоприложение следует недавнему шагу Meta и удаляет аккаунты, связанные с российским государством.

Об этом сообщило британское издание Sky News.

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Блокировка аккаунтов росСМИ — это часть усилий сайта, направленных на предотвращение дезинформации в преддверии президентских выборов в США в ноябре.

Так, бан от TikTok достался аккаунтам медиагруппы "Россия сегодня", которая владеет информационными службами "РИА Новости" и "Спутник", а также "ТВ-Новости", материнской компании телеканала RT.

В TikTok заявили, что ранее эти аккаунты были ограничены в Великобритании и ЕС, а их контент во всем мире был обозначен как контролируемый государством.

Однако теперь считается, что они были запрещены навсегда.

На прошлой неделе аналогичный шаг сделал владелец Instagram и Facebook компания Meta, которая запретила "Россию сегодня", RT и другие за "деятельность, связанную с иностранным вмешательством".

RT, который потерял лицензию на вещание в Великобритании в марте 2022 года, заявил Sky News, что американская фирма "цензурирует информационные потоки в остальной мир".

Напомним, TikTok заблокировал 37 аккаунтов российского информационного агентства Sputnik (11 аккаунтов дальнего зарубежья и 26 ближнего зарубежья). Также был заблокирован профиль RT International.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что около 60% американцев, в большинстве своем это демократы, хотят существенно поддерживать Украину, чтобы закончить войну. Однако среди республиканцев мнения разделились пополам и это влияет на результаты выборов в США.