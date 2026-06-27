Тихановська: напад на Україну спровокує дезертирство та бунт в Білорусі

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. Фото: Facebook/Світлана Тихановська

Олександр Шорохов Редактор

Білоруські солдати масово тікатимуть або здадуться в полон ЗСУ, якщо Лукашенко віддасть наказ наступати на Україну. Також у їхній армії цілком можливий реальний військовий бунт проти офіцерів. Таку думку висловила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, оцінюючи бойовий дух білоруських військових.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар Світлани Тихановської журналістці Галині Остаповець.

Страх перед ЗСУ у білоруської армії

Рядові строковики та контрактники у Білорусі взагалі не мають бажання воювати і чудово розуміють силу українців.

"Солдати розуміють, що в порівнянні з ЗСУ нічого не можуть. Та в них і немає наміру воювати з Україною", — заявила опозиціонерка у коментарі для Новини.LIVE.

Пряме зіткнення зараз малоймовірне, бо диктатор сам боїться втратити контроль усередині країни. Але білоруська загроза нікуди не зникає, поки при владі цей режим.

Водночас, Лукашенко суто для свого порятунку готовий повністю віддати країну під будь-які потреби російських генералів. Окупанти можуть знову використати їхні дороги та залізницю, але це робить саме режим, а не звичайні люди, адже у білорусів немає антиукраїнських настроїв, заявила Тихановська.

Як повідомляли Новини.LIVE раніше, голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що безпосереднє втягування Білорусі у війну малоймовірно. Проте наша країна уважно моніторить усі потенційні загрози з боку білоруського напрямку та враховує різні можливі сценарії розвитку ситуації на кордоні.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський отримав доповідь від очільника СЗР Олега Луговського щодо ситуації в Білорусі. Наразі ретранслятори на білоруському кордоні, які допомагали Росії атакувати дронами Україну, вже не працюють.