Терорист Гіркін у СІЗО боїться повторити долю Пригожина

Ігор Гіркін в СІЗО. Джерело: росЗМІ

Ув'язнений в Росії терорист ДНР та експолковник ФСБ Ігор Гіркін боїться, що кремлівський режим може його вбити. Таким чином він посилається на ексватажка російської ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який загинув в авіакатастрофі.

Про це він заявив в інтерв'ю росЗМІ.

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На думку ексбойовика, зовнішня та внутрішня нестабільність Росії, а також хитке становище режиму Володимира Путіна та "Єдиної Росії" призвели до того, що Кремль вирішив боротися з тими, хто не поділяє їхньої думки.

"Мій арешт стався місяць після заколоту Пригожина. Найбільше я боюся, що замість звичайного кримінального покарання мене "амністують" так, як і його", — сказав він.

Як визнав сам терорист, після вироку російського суду, він втратив у світі будь-яке місце, де б його сприйняли як законослухняного громадянина.

"На Заході я вже визнаний терористом після вироку Гаазького трибуналу. А на Батьківщині на мене, мабуть, чекає сумнівна слава екстреміста", — бідкається Гіркін.

Нагадаємо, що раніше президент Росії Володимир Путін розіграв ціле шоу з оголошенням про свою участь у президентських виборах. Натомість у Москві, на вулиці Електрозаводській спалахнув завод з виготовлення електротехнічного обладнання.