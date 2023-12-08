Террорист Гиркин в СИЗО боится повторить судьбу Пригожина
Заключенный в России террорист ДНР и экс-полковник ФСБ Игорь Гиркин опасается, что кремлевский режим может его убить. Таким образом, он ссылается на экс-главаря российского ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе.
Об этом он заявил в интервью росСМИ.
Гиркин боится судьбы Пригожина
По мнению экс-боевика, внешняя и внутренняя нестабильность России, а также шаткое положение режима Владимира Путина и "Единой России" привели к тому, что Кремль решил бороться с теми, кто не разделяет их мнение.
"Мой арест произошел месяц после мятежа Пригожина. Больше всего я боюсь, что вместо обычного уголовного наказания меня "амнистируют" так же, как и его", — сказал он.
Как признал сам террорист, после приговора российского суда, он потерял в мире любое место, где бы его восприняли как законопослушного гражданина.
"На Западе я уже признан террористом после приговора Гаагского трибунала. А на Родине меня, видимо, ждет сомнительная слава экстремиста", — жалуется Гиркин.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин разыграл целое шоу с объявлением о своем участии в президентских выборах. В то же время, в Москве, на улице Электрозаводской, вспыхнул завод по производству электротехнического оборудования.
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