Суд Тернополя визнав винним чоловіка, який відмовився служити в тилу діловодом

На Тернопільщині військовозобов'язаний після ВЛК відмовився служити в тилу. Суд визнав його винним в ухилянні від мобілізації.

Про це йдеться у Єдиному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

На засіданні суду з'ясувалось, що військовозобов'язаний був визнаний військово-лікарською комісією (ВЛК) придатним до мобілізації. Попри це, чоловік відмовився отримати повістку.

Під час судового засідання підсудний частково визнав свою вину. Він пояснив, що після повідомлення про отримання повістки викликав поліцію, а потім звернувся до начальника поліції селища. Останній викликав представників територіального центру комплектування (ТЦК), які доставили чоловіка на ВЛК. Після проходження ВЛК його відправили до Тернополя для підтвердження придатності до мобілізації.

Надалі йому було запропоновано служити в Збройних Силах України (ЗСУ) діловодом, але чоловік відмовився від цієї пропозиції.

Згодом усвідомивши можливість кримінальної відповідальності, він намагався влаштуватись на службу в ТЦК та військові частини Тернопільської області, але даремно. Підсудний висловив жаль щодо своїх дій, пояснивши їх станом здоров'я та необхідністю догляду за хворою матір'ю. Він просив суд врахувати ці обставини при визначенні покарання.

Рішення суду

Після розгляду матеріалів справи суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 336 Кримінального кодексу України, і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки.

