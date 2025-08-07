Суд Тернополя признал виновным мужчину, который отказался служить в тылу делопроизводителем

Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: УНИАН

На Тернопольщине военнообязанный после ВВК отказался служить в тылу. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

На заседании суда выяснилось, что военнообязанный был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) пригодным к мобилизации. Несмотря на это, мужчина отказался получить повестку.

Во время судебного заседания подсудимый частично признал свою вину. Он пояснил, что после сообщения о получении повестки вызвал полицию, а затем обратился к начальнику полиции поселка. Последний вызвал представителей территориального центра комплектования (ТЦК), которые доставили мужчину на ВВК. После прохождения ВВК, его отправили в Тернополь для подтверждения пригодности к мобилизации.

В дальнейшем ему было предложено служить в Вооруженных Силах Украины (ВСУ) делопроизводителем, но мужчина отказался от этого предложения.

Впоследствии осознав возможность уголовной ответственности, он пытался устроиться на службу в ТЦК и военные части Тернопольской области, но напрасно. Подсудимый выразил сожаление относительно своих действий, объяснив их состоянием здоровья и необходимостью ухода за больной матерью. Он просил суд учесть эти обстоятельства при определении наказания.

Решение суда

После рассмотрения материалов дела суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина сломал нос работнику ТЦК и СП. За это он проведет в тюрьме три года.

Также мы сообщали, что жителя Днепра приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Он добровольно воевал на стороне оккупантов.