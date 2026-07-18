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Головна Новини дня Терехов побажав успіху новому прем’єру і пообіцяв підтримку

Терехов побажав успіху новому прем’єру і пообіцяв підтримку

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 15:18
Терехов відреагував на чутки про прем’єрство та підтримав уряд
Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував чутки про можливе призначення його на посаду прем’єр-міністра України. Він побажав успіху новому очільнику уряду та заявив про готовність підтримувати Кабмін.

Про це Терехов повідомив у коментарі журналістці Новини.LIVE Вероніці Марченко.

Терехов підтримуватиме новий уряд

Очільник Харкова та голова Асоціації прифронтових міст та громад зазначив, що наразі не спілкувався з новим прем’єр-міністром. Водночас він наголосив, що готовий до співпраці з урядом.

За словами Терехова, Асоціація прифронтових міст і громад допомагатиме новому Кабінету Міністрів у реалізації необхідних рішень.

"Будемо всіляко підтримувати його і взагалі весь уряд у рамках Асоціації прифронтових міст і громад", — заявив мер Харкова.

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Раніше з’являлася інформація, що Ігор Терехов нібито розглядався серед можливих кандидатів на посаду глави уряду. Сам посадовець ці чутки прокоментував, висловивши готовність працювати на користь держави незалежно від посади

Новини.LIVE повідомляли, що голова Асоціації прифронтових міст і громад України Ігор Терехов представив пропозиції до проєкту державного бюджету. Серед ключових питань він виділив збільшення фінансування прифронтових територій та кроки для підвищення доходів громадян.

Новини.LIVE писали, що Україні необхідна комплексна стратегія національного відновлення, яка передбачатиме чітке визначення обсягів фінансування з боку держави, бізнесу та міжнародних партнерів. Про це заявив голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов.

Харків Ігор Терехов Сергій Корецький
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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