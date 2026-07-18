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Главная Новости дня Терехов пожелал успехов новому премьеру и пообещал поддержку

Терехов пожелал успехов новому премьеру и пообещал поддержку

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 15:18
Терехов отреагировал на слухи о назначении на пост премьер-министра и поддержал правительство
Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов/Facebook

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал слухи о возможном назначении его на должность премьер-министра Украины. Он пожелал успехов новому главе правительства и заявил о готовности поддерживать Кабмин.

Об этом Терехов сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Веронике Марченко.

Терехов будет поддерживать новое правительство

Глава Харькова и председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин отметил, что пока не общался с новым премьер-министром. В то же время он подчеркнул, что готов к сотрудничеству с правительством.

По словам Терехова, Ассоциация прифронтовых городов и общин будет помогать новому Кабинету министров в реализации необходимых решений.

"Будем всячески поддерживать его и вообще все правительство в рамках Ассоциации прифронтовых городов и общин", — заявил мэр Харькова.

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Ранее появлялась информация, что Игорь Терехов якобы рассматривался в числе возможных кандидатов на пост главы правительства. Сам чиновник прокомментировал эти слухи, выразив готовность работать на благо государства независимо от занимаемой должности.

Новини.LIVE сообщали, что председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Украины Игорь Терехов представил предложения к проекту государственного бюджета. Среди ключевых вопросов он выделил увеличение финансирования прифронтовых территорий и меры по повышению доходов граждан.

Новини.LIVE писали, что Украине необходима комплексная стратегия национального восстановления, которая будет предусматривать четкое определение объемов финансирования со стороны государства, бизнеса и международных партнеров. Об этом заявил председатель Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов.

Харьков Игорь Терехов Сергей Корецкий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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