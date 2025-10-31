Терехов назвав відсоток харків’ян, які хочуть повернутися

Відео
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:56
Оновлено: 17:56
Ігор Терехов. Фото: кадр з відео

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, Харківський міський голова Ігор Терехов наголосив на важливості відбудови зруйнованих територій. Це важливо задля повернення людей до своїх домівок.

Про це він заявив під час заходу "Соціальна справедливість. Як держава не/допомагає тим, кого зачепила війна", що відбувся в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group "Нова країна".

Читайте також:

Терехов про відбудову

"Відбудова потрібна для людей, щоб вони поверталися. Соціологічні опитування показують, що приблизно 85% харків’ян мріють повернутися. Я дуже хочу, щоб такий відсоток був по всій Україні", — зазначив Терехов.

За його словами, відновлення житла, інфраструктури, роботи підприємств, функціонування шкіл, дитячих садків та вишів є основою для повернення нормального життя в прифронтових регіонах. Це, підкреслив він, комплексна робота, яка потребує злагоджених зусиль усіх рівнів влади.

Терехов також наголосив, що кожен регіон має свою специфіку, але сьогодні головне завдання — єднатися, а не ділитися. Саме з цією метою була створена Асоціація прифронтових міст та громад — щоб об’єднати зусилля та зробити голос прифронтових територій гучнішим.

Асоціація працює над тим, щоб громади, розташовані поблизу лінії фронту, отримували необхідну допомогу: бізнес мав можливість відновлювати діяльність, освітні заклади залишалися безпечними, а мешканці мали усю необхідну підтримку.

"Об’єднуємося, щоб зростати!" — підсумували в організації.

Нагадаємо, що Ігор Терехов підкреслив, що під час підготовки державного бюджету на 2026 рік необхідно приділити підвищену увагу прифронтовим містам. Йдеться не лише про стабільне фінансування заробітних плат працівникам освіти, а й про створення безпечних умов для навчання дітей. 

А до цього Асоціація прифронтових міст і громад звернулася до уряду із заявою, у якій закликає посилити державну підтримку освітньої сфери на прифронтових територіях. У документі пропонується збільшити обсяги фінансування, скасувати вимогу співфінансування з місцевих бюджетів та забезпечити безпечні умови для навчання у школах і дитячих садках.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
