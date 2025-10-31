Терехов назвал процент харьковчан, которые хотят вернуться

Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Председатель Ассоциации прифронтовых городов и громад, Харьковский городской голова Игорь Терехов отметил важность восстановления разрушенных территорий. Это важно для возвращения людей в свои дома.

Об этом он заявил во время мероприятия "Социальная справедливость. Как государство не/помогает тем, кого задела война", которое состоялось в рамках совместного проекта LB.ua и EFI Group "Новая страна".

Реклама

Читайте также:

Терехов о восстановлении

"Восстановление нужно для людей, чтобы они возвращались. Социологические опросы показывают, что примерно 85% харьковчан мечтают вернуться. Я очень хочу, чтобы такой процент был по всей Украине", — отметил Терехов.

По его словам, восстановление жилья, инфраструктуры, работы предприятий, функционирования школ, детских садов и вузов является основой для возвращения нормальной жизни в прифронтовых регионах. Это, подчеркнул он, комплексная работа, которая требует слаженных усилий всех уровней власти.

Терехов также отметил, что каждый регион имеет свою специфику, но сегодня главная задача — объединяться, а не делиться. Именно с этой целью была создана Ассоциация прифронтовых городов и громад — чтобы объединить усилия и сделать голос прифронтовых территорий громче.

Ассоциация работает над тем, чтобы громады, расположенные вблизи линии фронта, получали необходимую помощь: бизнес имел возможность восстанавливать деятельность, образовательные учреждения оставались безопасными, а жители имели всю необходимую поддержку.

"Объединяемся, чтобы расти!" — подытожили в организации.

Напомним, что Игорь Терехов подчеркнул, что при подготовке государственного бюджета на 2026 год необходимо уделить повышенное внимание прифронтовым городам. Речь идет не только о стабильном финансировании заработных плат работникам образования, но и о создании безопасных условий для обучения детей.

А до этого Ассоциация прифронтовых городов и громад обратилась к правительству с заявлением, в котором призывает усилить государственную поддержку образовательной сферы на прифронтовых территориях. В документе предлагается увеличить объемы финансирования, отменить требование софинансирования из местных бюджетов и обеспечить безопасные условия для обучения в школах и детских садах.