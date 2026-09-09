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Терехов назвав чотири умови для повернення молоді в Україну

Ua ru
9 вересня 2026 10:41
Ексклюзив
Ігор Терехов назвав чотири умови для повернення молоді в Україну
Ігор Терехов на Всеукраїнському молодіжному форумі "Україна 2036. Архітектори майбутнього". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Україні необхідно створити умови, за яких молодь залишатиметься в країні та повертатиметься після війни. Харківський міський голова Ігор Терехов назвав чотири ключові чинники: безпеку, житло, освіту та рівень життя. За його словами, до кінця року з України можуть виїхати ще близько 200 тисяч людей.

Про це Ігор Терехов заявив під час молодіжного форуму в Рівному, інформує Новини.LIVE.

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Терехов назвав умови для повернення молоді

За словами мера Харкова, першим і базовим чинником для повернення українців має стати припинення війни та безпекова ситуація.

"Якщо буде мир, це буде перший базовий показник того, що ми маємо працювати над всім іншим і люди будуть повертатися", — наголосив Терехов.

Другим важливим питанням він назвав житло. На думку мера, Україні необхідна державна та муніципальна житлова політика, зокрема будівництво доступного й соціального житла.

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"Потрібна сьогодні будівниця, потрібна державна і муніципальна житлова політика. Я маю на увазі і на державному рівні, і муніципальне житло, і соціальне житло", — сказав Терехов.

Молоді потрібні безпечна освіта та робота

Третім чинником Терехов назвав освіту. За його словами, діти та молодь мають отримати можливість навчатися в безпечних умовах.

Четвертим пунктом мер Харкова визначив рівень життя. Йдеться, зокрема, про заробітні плати, перше робоче місце та можливості для професійної реалізації молоді.

"Це і заробітна плата, і перше робоче місце, і тут відповідальність і держави, і бізнесу, і місцевого самоврядування, і всього суспільства", — зазначив Терехов.

Він також наголосив, що для збереження населення всі ці рішення мають ухвалюватися послідовно.

"Якщо держава буде послідовно приймати всі ці рішення, то я впевнений, що ми збережемо населення і будемо повертатися", — підсумував Терехов.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Ігор Терехов у Рівному взяв участь у Всеукраїнському молодіжному форумі "Україна 2036. Архітектори майбутнього". Захід об’єднав близько 250 студентів із 70 міст України, які обговорювали майбутнє держави та роль молоді у її відновленні.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова розповів про проблеми міської медицини та залучення фахівців. За його словами, через повномасштабну війну місто зіткнулося з кадровими викликами у медичній сфері, а частина закладів охорони здоров’я зазнала пошкоджень.

Рівне Ігор Терехов закордон молодь форум
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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