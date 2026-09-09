Игорь Терехов назвал четыре условия для возвращения молодежи в Украину

Игорь Терехов на Всеукраинском молодежном форуме "Украина 2036. Архитекторы будущего". Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Украине необходимо создать условия, при которых молодежь будет оставаться в стране и возвращаться после войны. Мэр Харькова Игорь Терехов назвал четыре ключевых фактора: безопасность, жилье, образование и уровень жизни. По его словам, до конца года из Украины могут уехать ещё около 200 тысяч человек.

Об этом Игорь Терехов заявил во время молодежного форума в Ровно, сообщает Новини.LIVE.

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Терехов назвал условия для возвращения молодежи

По словам мэра Харькова, первым и основным фактором для возвращения украинцев должно стать прекращение войны и ситуация с безопасностью.

"Если будет мир, это станет первым основным показателем того, что мы должны работать над всем остальным, и люди будут возвращаться", — подчеркнул Терехов.

Вторым важным вопросом он назвал жилье. По мнению мэра, Украине необходима государственная и муниципальная жилищная политика, в частности строительство доступного и социального жилья.

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"Сегодня нужна строительная отрасль, нужна государственная и муниципальная жилищная политика. Я имею в виду и государственный уровень, и муниципальное жилье, и социальное жилье", — сказал Терехов.

Молодежи нужны безопасное образование и работа

Третьим фактором Терехов назвал образование. По его словам, дети и молодежь должны получить возможность учиться в безопасных условиях.

Четвертым пунктом мэр Харькова назвал уровень жизни. Речь идет, в частности, о заработной плате, первом рабочем месте и возможностях для профессиональной реализации молодежи.

"Это и заработная плата, и первое рабочее место, и здесь ответственность лежит на государстве, бизнесе, местном самоуправлении и всем обществе", — отметил Терехов.

Он также подчеркнул, что для сохранения населения все эти решения должны приниматься последовательно.

"Если государство будет последовательно принимать все эти решения, то я уверен, что мы сохраним население и будем возвращаться", — подытожил Терехов.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов в Ровно принял участие во Всеукраинском молодежном форуме "Украина 2036. Архитекторы будущего". Мероприятие собрало около 250 студентов из 70 городов Украины, которые обсуждали будущее государства и роль молодежи в его восстановлении.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова рассказал о проблемах городской медицины и привлечении специалистов. По его словам, из-за полномасштабной войны город столкнулся с кадровыми проблемами в медицинской сфере, а часть учреждений здравоохранения была повреждена.