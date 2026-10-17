Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Україні потрібен не тимчасовий перепочинок, а тривалий мир, який гарантуватиме безпеку українських міст і усуне загрозу поширення війни в Європі. Про це заявив очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов, виступаючи онлайн перед європейськими партнерами в рамках заходу "Сила громад — спільне майбутнє: муніципальне партнерство з Україною в дії", який відбувся в Брюсселі в межах Європейського тижня регіонів і міст

Про це повідомила "Асоціація прифронтових міст і громад", передає Новини.LIVE.

Реклама

Тривалий мир потребує сильної України

На його думку, основою такого миру мають стати сильна Україна, захищені громади, боєздатна армія, стійка економіка та інтеграція держави до європейського політичного й безпекового простору.

"Ми стаємо сильнішими не заради нескінченної війни. Україна хоче миру. Міста, які щодня платять за цю війну людськими життями, особливо гостро відчувають цю потребу", — зазначив керівник АПМГ.

Майбутнє України — в Європейському Союзі

Він підкреслив, що тривалий мир залежить не лише від військових і дипломатичних рішень, а й від того, якою буде Україна після війни. Відбудова має сприяти розвитку громад, відновленню економіки, поверненню людей та залученню інвестицій.

Читайте також:

"Для мене майбутнє України очевидне — в Європейському Союзі. Європейське майбутнє люди мають відчути у своєму щоденному житті: у доходах, якості послуг і чесній роботі влади", — констатував Терехов, додавши, що довіра до державних інституцій неможлива без прозорості, відповідальності та нульової толерантності до корупції.

Українські громади готові ділитися досвідом з Європою

Окремо очільник АПМГ наголосив на досвіді прифронтових громад у цивільному захисті, децентралізації енергетики, кризовій координації та відновленні інфраструктури після російських ударів. На його переконання, ці напрацювання можуть допомогти європейським містам краще підготуватися до можливих криз.

"Наше партнерство не має бути дорогою з одностороннім рухом. Українські прифронтові міста та громади теж мають чим поділитися з Європою", — зауважив Терехов.

За його словами, подальше зміцнення співпраці між українськими та європейськими містами має стати внеском у спільну безпеку, відновлення України та встановлення тривалого миру.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прямих гарантій безпеки від США. За його словами, домовленості мають передбачати чіткий механізм дій у разі повторного нападу Росії на Україну.

Також Новини.LIVE повідомляли, що міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов ініціював зміни до проєкту державного бюджету на 2027 рік. Пропозиції стосуються збільшення фінансування освіти, медицини, соціального захисту та підтримки прифронтових громад, а також пошуку додаткових 95 млрд грн надходжень до державного бюджету.