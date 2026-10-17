Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Украине нужна не временная передышка, а прочный мир, который обеспечит безопасность украинских городов и устранит угрозу распространения войны в Европе. Об этом заявил глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов, выступая онлайн перед европейскими партнерами в рамках мероприятия "Сила общин — общее будущее: муниципальное партнерство с Украиной в действии", которое состоялось в Брюсселе в рамках Европейской недели регионов и городов

Об этом сообщила "Ассоциация прифронтовых городов и общин", передает Новини.LIVE.

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Прочный мир требует сильной Украины

По его мнению, основой такого мира должны стать сильная Украина, защищенные общины, боеспособная армия, устойчивая экономика и интеграция государства в европейское политическое и безопасное пространство.

"Мы становимся сильнее не ради бесконечной войны. Украина хочет мира. Города, которые ежедневно платят за эту войну человеческими жизнями, особенно остро ощущают эту потребность", — отметил руководитель АПМГ.

Будущее Украины — в Европейском Союзе

Он подчеркнул, что прочный мир зависит не только от военных и дипломатических решений, но и от того, какой будет Украина после войны. Восстановление должно способствовать развитию общин, восстановлению экономики, возвращению людей и привлечению инвестиций.

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"Для меня будущее Украины очевидно — в Европейском Союзе. Европейское будущее люди должны ощутить в своей повседневной жизни: в доходах, качестве услуг и честной работе власти", — констатировал Терехов, добавив, что доверие к государственным институтам невозможно без прозрачности, ответственности и нулевой терпимости к коррупции.

Украинские общины готовы делиться опытом с Европой

Отдельно глава АПМГ подчеркнул опыт прифронтовых общин в сфере гражданской защиты, децентрализации энергетики, кризисной координации и восстановления инфраструктуры после российских ударов. По его убеждению, эти наработки могут помочь европейским городам лучше подготовиться к возможным кризисам.

"Наше партнерство не должно быть дорогой с односторонним движением. Украинские прифронтовые города и общины тоже имеют чем поделиться с Европой", — отметил Терехов.

По его словам, дальнейшее укрепление сотрудничества между украинскими и европейскими городами должно стать вкладом в общую безопасность, восстановление Украины и установление прочного мира.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости прямых гарантий безопасности со стороны США. По его словам, договоренности должны предусматривать четкий механизм действий в случае повторного нападения России на Украину.

Также Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова и глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов инициировал изменения в проект государственного бюджета на 2027 год. Предложения касаются увеличения финансирования образования, медицины, социальной защиты и поддержки прифронтовых общин, а также поиска дополнительных 95 млрд грн поступлений в государственный бюджет.