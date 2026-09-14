Тепло ще затримається в Україні: прогноз погоди на 15 вересня

Дівчина йде містом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У вівторок, 15 вересня, в Україні очікується мінлива осіння погода. У частині областей пройдуть дощі, а в інших буде сухо та сонячно. Температура вдень переважно становитиме +18...+23 °С, тоді як на північному сході та сході буде прохолодніше — до +14...+18 °С.

Про це повідомляє Наталка Діденко, інформує Новини.LIVE.

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Де в Україні пройдуть дощі

За прогнозом Наталки Діденко, найбільша ймовірність опадів буде у східних областях, а також на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Причиною стане діяльність східного циклону.

Карта погоди на 15 вересня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Невеликі дощі також можливі на заході України, місцями у Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях. На решті території країни переважатиме суха та сонячна погода.

Якою буде температура 15 вересня

У більшості областей вдень повітря прогріється до +18...+23 °С. Водночас Сумщину, Харківщину, Полтавщину, Дніпропетровщину та Запоріжжя охопить осередок прохолоднішого повітря — там очікується +14...+18 °С.

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У Києві 15 вересня буде близько +20 °С. Істотних опадів синоптикиня не прогнозує, хоча місцями з хмар може випасти кілька крапель дощу.

Коли в Україні похолодає

Загалом поточний тиждень в Україні має бути теплим і комфортним, а значних опадів очікується небагато.

За попередніми прогнозами, з 21 вересня погода може суттєво змінитися. Наступного тижня очікується помітніше похолодання та збільшення кількості опадів.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Всесвітню метеорологічну організацію, осінь в Україні очікується з постійною зміною погодних умов. Синоптики прогнозують періоди сухого тепла та різкі похолодання із небезпечними явищами.

А наприкінці вересня очікується затяжний, але слабкий сплеск геомагнітних коливань. Метеозалежним радять заздалегідь скоригувати повсякденний раціон і звички.і