Тепло ещё на время задержится в Украине: прогноз погоды на 15 сентября

Девушка идёт по городу. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 15 сентября, в Украине ожидается переменчивая осенняя погода. В некоторых областях пройдут дожди, а в других будет сухо и солнечно. Температура днём в основном составит +18...+23 °С, тогда как на северо-востоке и востоке будет прохладнее — до +14...+18 °С.

Об этом сообщает Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Где в Украине пройдут дожди

По прогнозу Натальи Диденко, наибольшая вероятность осадков будет в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях. Причиной станет активность восточного циклона.

Карта погоды на 15 сентября. Фото: Наталья Диденко/Facebook

Небольшие дожди также возможны на западе Украины, местами в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. На остальной территории страны будет преобладать сухая и солнечная погода.

Какой будет температура 15 сентября

В большинстве областей днем воздух прогреется до +18...+23 °С. В то же время Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Запорожскую области охватит область более прохладного воздуха — там ожидается +14...+18 °С.

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В Киеве 15 сентября будет около +20 °С. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, хотя местами из облаков может выпасть несколько капель дождя.

Когда в Украине похолодает

В целом текущая неделя в Украине должна быть теплой и комфортной, а значительных осадков ожидается немного.

По предварительным прогнозам, с 21 сентября погода может существенно измениться. На следующей неделе ожидается более заметное похолодание и увеличение количества осадков.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию, осень в Украине ожидается с постоянной сменой погодных условий. Синоптики прогнозируют периоды сухой жары и резкие похолодания с опасными явлениями.

А в конце сентября ожидается затяжной, но слабый всплеск геомагнитных колебаний. Метеозависимым рекомендуют заранее скорректировать повседневный рацион и привычки.