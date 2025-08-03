Сенат США не зміг перед канікулами узгодити санкції проти РФ і тепер все залежить від Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сенатори-республіканці готуються піти на канікули, не просуваючи законопроєкт про серйозні санкції проти Росії. Таким чином сенатори надали президенту Трампу виключне право вирішувати, чи виконувати свої погрози на адресу диктатора РФ Володимира Путіна.

Про це інформує впливе видання The Hill.

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Видання зазначає, що хоча сенатські "яструби" хотіли, щоб їхній законопроєкт про санкції був ухвалений до місячної перерви, вони зрештою повністю залишили це рішення в руках Трампа, принаймні на літо.

"У нашому законопроєкті ми пропонуємо 500 відсотків. Якщо це буде 250 відсотків, я міг би з цим змиритися. Навіть якщо це буде 100 відсотків, можливо. Але вам слід запровадити нищівні санкції, які зупинять їх від підживлення воєнної машини Росії", — сказав сенатор-демократ та співавтор нищівного санкційного законопроєкту Річард Блюменталь.

"Я думаю, що Трамп буде дуже обережним у своїх діях. Але я думаю, що він явно розчарований Путіним, і я думаю, що він зараз починає усвідомлювати, що багато хто з нас мав рацію", — заявив сенатор Майк Раундс (республіканець, демократ).

Сенатор Джеймс Ріш (республіканець від штату Айдахо), голова Комітету Сенату з міжнародних відносин, заявив, що рішення про те, які санкції будуть запроваджені — якщо Росія виконає термін, встановлений Трампом, — "є процесом, що триває".

Демократи висловили скептицизм щодо того, що Трамп покарає Путіна, навіть попри те, що президент демонструє зростаюче розчарування відмовою російського лідера погодитися на припинення вогню.

Сам Дональд Трамп назвав триваючі атаки Росії проти України "огидними".

"У нас є приблизно вісім днів… Ми збираємося запровадити санкції", — сказав він.

Раніше повідомлялось, що на думку посла США при НАТО Метью Вітакера, вже 8 серпня Дональд Трамп оголосить жорсткі санкції й тарифи проти Росії. Друзів і торгових партнерів у росіян не залишиться.

Також ми повідомляли, що американський лідер сумнівається, чи турбують санкції Володимира Путіна. На його думку, війна між Україною та РФ взагалі не мала починатися.