Сенат США не смог перед каникулами согласовать санкции против РФ и теперь все зависит от Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сенаторы-республиканцы готовятся уйти на каникулы, не продвигая законопроект о серьезных санкциях против России. Таким образом сенаторы предоставили президенту Трампу исключительное право решать, выполнять ли свои угрозы в адрес диктатора РФ Владимира Путина.

Об этом информирует влиятельное издание The Hill.

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Издание отмечает, что хотя сенатские "ястребы" хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячного перерыва, они в конце концов полностью оставили это решение в руках Трампа, по крайней мере на лето.

"В нашем законопроекте мы предлагаем 500 процентов. Если это будет 250 процентов, я мог бы с этим смириться. Даже если это будет 100 процентов, возможно. Но вам следует ввести сокрушительные санкции, которые остановят их от подпитки военной машины России", — сказал сенатор-демократ и соавтор сокрушительного санкционного законопроекта Ричард Блюменталь.

"Я думаю, что Трамп будет очень осторожным в своих действиях. Но я думаю, что он явно разочарован Путиным, и я думаю, что он сейчас начинает осознавать, что многие из нас были правы", — заявил сенатор Майк Раундс (республиканец, демократ).

Сенатор Джеймс Риш (республиканец от штата Айдахо), председатель Комитета Сената по международным отношениям, заявил, что решение о том, какие санкции будут введены - если Россия выполнит срок, установленный Трампом, — "является продолжающимся процессом".

Демократы выразили скептицизм относительно того, что Трамп накажет Путина, даже несмотря на то, что президент демонстрирует растущее разочарование отказом российского лидера согласиться на прекращение огня.

Сам Дональд Трамп назвал продолжающиеся атаки России против Украины "отвратительными".

"У нас есть примерно восемь дней... Мы собираемся ввести санкции", — сказал он.

Ранее сообщалось, что по мнению посла США при НАТО Мэтью Уитакера, уже 8 августа Дональд Трамп объявит жесткие санкции и тарифы против России. Друзей и торговых партнеров у россиян не останется.

Также мы сообщали, что американский лидер сомневается, беспокоят ли санкции Владимира Путина. По его мнению, война между Украиной и РФ вообще не должна была начинаться.