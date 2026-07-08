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Головна Новини дня Температура опуститься до +10: синоптик Діденко розповіла, де завтра дощитиме

Температура опуститься до +10: синоптик Діденко розповіла, де завтра дощитиме

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 13:43
Прогноз погоди в Україні на 9 липня: де йтимуть дощі та похолодає
Жінки йдуть під парасольками. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 9 липня, в Україні збережеться прохолодна погода, а в більшості регіонів пройдуть дощі. Денна температура переважно не перевищуватиме +24 °C, хоча на сході країни повітря прогріється до +30 °C. У столиці також прогнозують місцями опади та помірне тепло.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Діденко погода
Допис Наталки Діденко. Фото: скрнишот

Майже по всій Україні 9 липня дощі та різке похолодання

За прогнозом Діденко, вночі температура повітря становитиме +12...+18 °C, а в західних областях місцями опуститься нижче +10 °C.

Вдень у більшості регіонів очікується +18...+24 °C. На півдні стовпчики термометрів піднімуться до +26 °C, на Донеччині та Луганщині — до +27...+30 °C. Найпрохолодніше буде на заході України, де прогнозують лише +17...+19 °C.

погода
Прогноз погоди на 9 липня. Фото: скриншот даних Meteopost

Дощі 9 липня пройдуть майже на всій території країни. Водночас удень у центральних областях синоптикиня прогнозує більше прояснень.

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У Києві в середу місцями можливий дощ. Температура повітря вдень становитиме +20...+22 °C.

Раніше кандидатка медичних наук Людмила Смоліна в ефірі Ранок.LIVE заявляла, що через спеку все частіше погіршується стан здоров’я не лише у людей похилого віку, але і у молоді. Причина: молоді люди можуть не знати про вроджені або недіагностовані патології серця та судин. А в умовах високої температури організм швидко втрачає рідину. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що в липні буде кілька потужних магнітних бур. Сонце завдасть сильного удару вже у першій декаді місяця.

Наталка Діденко погода в Україні дощі із грозами
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
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