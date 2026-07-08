Прогноз погоды в Украине на 9 июля: где пройдут дожди и станет прохладнее

Женщины идут под зонтиками. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 9 июля, в Украине сохранится прохладная погода, а в большинстве регионов пройдут дожди. Дневная температура в основном не превысит +24 °C, хотя на востоке страны воздух прогреется до +30 °C. В столице также прогнозируются местами осадки и умеренная теплота.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Пост Натальи Диденко. Фото: скриншот

Почти по всей Украине 9 июля дожди и резкое похолодание

По прогнозу Диденко, ночью температура воздуха составит +12...+18 °C, а в западных областях местами опустится ниже +10 °C.

Днем в большинстве регионов ожидается +18...+24 °C. На юге столбики термометров поднимутся до +26 °C, в Донецкой и Луганской областях — до +27...+30 °C. Прохладнее всего будет на западе Украины, где прогнозируют всего +17...+19 °C.

Прогноз погоды на 9 июля. Фото: скриншот данных Meteopost

9 июля дожди пройдут почти на всей территории страны. В то же время днём в центральных областях синоптики прогнозируют больше прояснений.

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Ранее кандидат медицинских наук Людмила Смолина в эфире Ранок.LIVE заявляла, что из-за жары все чаще ухудшается состояние здоровья не только у пожилых людей, но и у молодежи. Причина: молодые люди могут не знать о врожденных или недиагностированных патологиях сердца и сосудов. А в условиях высокой температуры организм быстро теряет жидкость.

Также Новини.LIVE сообщали, что в июле ожидается несколько мощных магнитных бурь. Солнце нанесет сильный удар уже в первой декаде месяца.