Тelegram обмежує доступ до російських ЗМІ в ЄС через санкції

Павло Дуров. Фото: Павло Дуров/Facebook

Засновник платформи Павло Дуров заявив, що месенджер Telegram почав обмежувати доступ до російських ЗМІ на території Європейського Союзу. Таким чином він виконує вимоги санкційного законодавства.

Про це Дуров заявив у своєму Telegram-каналі.

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Скриншот допису Дурова

Що відомо про блокування в Telegram

Засновник Telegram висловив здивування тим, що в самій Росії жоден із каналів не блокується, тоді як у ЄС активно протидіють російській пропаганді та дезінформації.

"Хто б міг подумати, що в 2025 році російські користувачі Telegram матимуть більше свободи, ніж європейські?" — зауважив Дуров.

Як відомо, Європейський Союз вживає заходів для боротьби з поширенням дезінформації, особливо від російських державних ЗМІ, які використовують різні платформи для впливу на громадську думку.

Нагадаємо, Служба безпеки України запустила чатбот "Спали ФСБешника". Кожен охочий може повідомити про противника, який намагається завербувати для підпалу, теракту чи мінування.

Раніше суд ухвалив вирок жительці Житомирщини, яка допомагала російським окупантам у наведеннях ракет і дронів на ЗСУ.