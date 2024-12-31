Тelegram ограничивает доступ к российским СМИ в ЕС из-за санкций

Павел Дуров. Фото: Павел Дуров/Facebook

Основатель платформы Павел Дуров заявил, что мессенджер Telegram начал ограничивать доступ к российским СМИ на территории Европейского Союза. Таким образом, он выполняет требования санкционного законодательства.

Об этом Дуров заявил в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Скриншот сообщения Дурова

Что известно блокировка в Telegram

Основатель Telegram выразил удивление тем, что в самой России ни один из каналов не блокируется, в то время как в ЕС активно противодействуют российской пропаганде и дезинформации.

"Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут иметь больше свободы, чем европейские?" — заметил Дуров.

Как известно, Европейский Союз принимает меры по борьбе с распространением дезинформации, особенно от российских государственных СМИ, использующих различные платформы для воздействия на общественное мнение.

Напомним, Служба безопасности Украины запустила чатбот "Спали ФСБешника". Каждый желающий может сообщить о противнике, который пытается завербовать для поджога, теракта или минирования.

Ранее суд вынес приговор жительнице Житомирщины, которая помогала российским оккупантам в наводках ракет и дронов на ВСУ.