Зеленський заявив, що технології та знання України можуть посилити Європи

Президент України Володимир Зеленський заявив, що спільний проєкт України та Німеччини є взаємовигідним для обох держав. Він здатен посилити не лише двосторонню співпрацю, а й усю Європу.

Про це голова держави заявив під час брифінгу у Берліні у понеділок, 15 грудня.

Технології України корисні для ЄС

Глава держави підкреслив важливість системного розвитку європейської промисловості та наголосив на необхідності відновлення міжурядових консультацій між Україною та Німеччиною.

"Наші технології та наші знання можуть посилити всю Європу. Важливо, щоб потенціал збільшувався", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні під час брифінга канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що він підтримає приєднання України до зони вільної торгівлі ЄС.

А до цього Мерц заявив про виділення Україні понад 11 млрд євро допомоги у 2026 році.