Зеленский заявил, что технологии и знания Украины могут усилить Европу

Технологии и знания Украины могут усилить Европу — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместный проект Украины и Германии является взаимовыгодным для обоих государств. Он способен усилить не только двустороннее сотрудничество, но и всю Европу.
Об этом глава государства заявил во время брифинга в Берлине в понедельник, 15 декабря.
Технологии Украины полезны для ЕС
Глава государства подчеркнул важность системного развития европейской промышленности и отметил необходимость восстановления межправительственных консультаций между Украиной и Германией.
"Наши технологии и наши знания могут усилить всю Европу. Важно, чтобы потенциал увеличивался", — сказал Зеленский.
Напомним, что сегодня во время брифинга канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что он поддержит присоединение Украины к зоне свободной торговли ЕС.
А до этого Мерц заявил о выделении Украине более 11 млрд евро помощи в 2026 году.
Читайте Новини.LIVE!