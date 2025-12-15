Видео
Главная Новости дня Технологии и знания Украины могут усилить Европу — Зеленский

Технологии и знания Украины могут усилить Европу — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 20:26
Зеленский заявил, что технологии и знания Украины могут усилить Европу
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что совместный проект Украины и Германии является взаимовыгодным для обоих государств. Он способен усилить не только двустороннее сотрудничество, но и всю Европу.

Об этом глава государства заявил во время брифинга в Берлине в понедельник, 15 декабря.

Читайте также:

Технологии Украины полезны для ЕС

Глава государства подчеркнул важность системного развития европейской промышленности и отметил необходимость восстановления межправительственных консультаций между Украиной и Германией.

"Наши технологии и наши знания могут усилить всю Европу. Важно, чтобы потенциал увеличивался", — сказал Зеленский.

Напомним, что сегодня во время брифинга канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что он поддержит присоединение Украины к зоне свободной торговли ЕС.

А до этого Мерц заявил о выделении Украине более 11 млрд евро помощи в 2026 году.

Владимир Зеленский Германия Европа война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
