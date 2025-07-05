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Головна Новини дня Танкери з нафтою РФ будуть перевіряти — чого побоюються в НАТО

Танкери з нафтою РФ будуть перевіряти — чого побоюються в НАТО

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 03:44
Три країни НАТО будуть перевіряти російські нафтові танкери, адже вони є загрозою довкіллю
Танкери тіньового флоту РФ. Фото: росЗМІ

Три країни НАТО розпочали перевірки російських танкерів у Балтійському морі. Швеція і Данія слідом за Німеччиною почали вимагати страхові документи від танкерів, що проходять через їх води в Балтійському морі, з метою боротьби з тіньовим флотом Росії.

Про це повідомляє Foreign Policy.

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Чому активно взялись за перевірки

Суди без належної страховки додаватимуть до чорних списків США, Великої Британії та ЄС, що ще більше обмежить здатність Кремля обходити санкції щодо енергетичного сектору та фінансувати війну з Україною.

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"Якщо ми шукаємо того, хто є реальною проблемою, то це ті, хто не хоче показувати свої документи", — сказала професорка морського права Південного університету Данії Крістіна Сіг.

Foreign Policy зазначає, що тіньовий флот РФ в основному складається зі старих танкерів з сумнівною страховкою, власниками яких часто є іноземні підставні фірми. Такі судна плавають під чужими прапорами й зазвичай відмовляються від послуг лоцманів для проходу через вузькі прибережні протоки.

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Данія і Швеція побоюються, що рано чи пізно ці танкери спровокують масштабний розлив нафти, який призведе до екологічної катастрофи в регіоні.Проблема посилюється ще й підозрами в тому, що Москва використовує тіньовий флот для диверсій у Балтійському морі, в тому числі для перерізання підводних кабелів.

Раніше повідомлялось, про серію вибухів на нафтотанкерах, які раніше відвідували російські порти. Починаючи з січня 2025 року вже п’ять суден зазнали атак.

Також ми інформували, що Велика Британія готується запровадити санкції проти сотні нафтових танкерів. Ці судна входять до так званого "тіньового флоту" і використовуються Росією.

росія санкції НАТО Балтійське море нафта танкер флот
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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