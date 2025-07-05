Три страны НАТО будут проверять российские нефтяные танкеры, ведь они являются угрозой окружающей среде

Танкеры теневого флота РФ. Фото: росСМИ

Три страны НАТО начали проверки российских танкеров в Балтийском море. Швеция и Дания вслед за Германией начали требовать страховые документы от танкеров, проходящих через их воды в Балтийском море, с целью борьбы с теневым флотом России.

Об этом сообщает Foreign Policy.

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Суды без надлежащей страховки будут добавлять в черные списки США, Великобритании и ЕС, что еще больше ограничит способность Кремля обходить санкции в отношении энергетического сектора и финансировать войну с Украиной.

"Если мы ищем того, кто является реальной проблемой, то это те, кто не хочет показывать свои документы", - сказала профессор морского права Южного университета Дании Кристина Сиг.

Foreign Policy отмечает, что теневой флот РФ в основном состоит из старых танкеров с сомнительной страховкой, владельцами которых часто являются иностранные подставные фирмы. Такие суда плавают под чужими флагами и обычно отказываются от услуг лоцманов для прохода через узкие прибрежные проливы.

Дания и Швеция опасаются, что рано или поздно эти танкеры спровоцируют масштабный разлив нефти, который приведет к экологической катастрофе в регионе. Проблема усугубляется еще и подозрениями в том, что Москва использует теневой флот для диверсий в Балтийском море, в том числе для перерезания подводных кабелей.

Ранее сообщалось, о серии взрывов на нефтетанкерах, которые ранее посещали российские порты. Начиная с января 2025 года уже пять судов подверглись атакам.

Также мы информировали, что Великобритания готовится ввести санкции против сотни нефтяных танкеров. Эти суда входят в так называемый "теневой флот" и используются Россией.