Зеленський прокоментував новий законопроєкт по мобілізації

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський прокоментував нещодавній законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Він зазначив, що такі норми мають обговорюватися та ухвалюватися не кулуарно.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента України.

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"Сьогодні почалася дискусія щодо нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція — військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи представили її у Верховну Раду України. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися та ухвалювалися не кулуарно", — заявив він.

За його словами, це має обговорюватися так, "щоб люди розуміли яке бачення у військового командування", мотиви тих чи інших правил та умов, які пропонують нардепи та як "розв’язуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони".

"Закон — це те, що стосується всіх. Кожного в державі. Буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом із депутатами визначились із тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо на остаточний текст закону", — підсумував свої слова голова держави.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський окреслив плани України на 2024 рік в нарощування українського ВПК для виробництва зброї. Водночас міністр оборони України Рустем Умєров відповів на питання звідки візьмуть гроші на екіпірування для нових мобілізованих.

Також Юлія Тимошенко розкритикувала новий законопроєкт про мобілізацію. Вона наголосила, що зараз в Україні потрібно зосередитися над створенням власного військово-промислового комплексу. Депутатка назвала, яким коштом його можна створити.