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Зеленский прокомментировал новый законопроект по мобилизации

26 декабря 2023 22:21
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Зеленский прокомментировал новый законопроект по мобилизации
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал недавний законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он отметил, что такие нормы должны обсуждаться и приниматься не кулуарно.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

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"Сегодня началась дискуссия по поводу новых правил мобилизации. Есть законодательное предложение — военное командование, Министерство обороны, другие привлеченные органы представили его в Верховную Раду Украины. Будет правильно, чтобы такие нормы обсуждались и принимались не кулуарно", — заявил он.

По его словам, это должно обсуждаться так, "чтобы люди понимали какое видение у военного командования", мотивы тех или иных правил и условий, которые предлагают нардепы и как "решаются вопросы, которые уже есть у наших воинов в Силах обороны".

"Закон — это то, что касается всех. Каждый в государстве. Будет правильно, чтобы на базе комитета Верховной Рады Украины военные вместе с депутатами определились с тем, как именно на законодательном уровне должен быть обеспечен следующий год для наших Сил обороны. Ждем окончательный текст закона", — подытожил свои слова глава государства.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский наметил планы Украины на 2024 год в плане наращивания украинского ВПК для производства оружия. В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров ответил на вопрос откуда возьмут деньги на экипировку для новых мобилизованных.

Также Юлия Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации. Она подчеркнула, что сейчас в Украине нужно сосредоточиться на создании собственного военно-промышленного комплекса. Депутат назвала, за какие средства его можно создать.

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