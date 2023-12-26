Україна нарощуватиме власне ВПК — головне з вечірнього звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський сьогодні підсумував проведений день. Він окреслив плани України на 2024 рік в нарощування українського ВПК для виробництва зброї.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

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"Провів сьогодні Ставку — кілька годин. І майже вся була присвячена виробництву нашої зброї в наступному році. По всім елементам — від артилерії до дронів і ракет. По кожному пункту — детальна розмова, детальне з’ясування щодо підприємств, контрактів, державних інвестицій у виробництво. За участю всіх, хто відповідає за результат для держави. Мінстратегпром, Міноборони, Генштаб, Головком та інші. Намітили з Прем’єр-міністром, який обсяг коштів треба направити в "оборонку" прискорено", — резюмує він.

Також голова держави зауважив, що урядовцям варто визначитися з усіма завданнями для дипломатичної роботи України наступного року. Особлива увага спрямується на домовленості з партнерами по виробництву зброї, постачанню компонентів та обладнання.

"Абсолютно всі плани, чіткий алгоритм дій — все основне має бути визначено для нашого оборонного комплексу, щоб наступний рік був максимально продуктивним. Україна мусить виробляти — самостійно або спільно з партнерами — усе, що необхідно для захисту від будь-яких форм російської агресії. Можемо це забезпечити", — сказав Президент.

Також Зеленський додав, що обговорювалася й ситуація на фронті, а також він прийняв доповіді командувачів з усіх напрямків, і похвалив Повітряні сили за блискучу операцію в Криму.

Нагадаємо, що не так давно Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що незадоволений роботою ТЦК. При цьому він зазначив, що якби цей фактор, то не потрібно було б обговорювати законопроєкт про мобілізацію.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, звідки будуть виділятися кошти на потреби новобранців.