Украина будет наращивать собственное ВПК — главное из вечернего обращения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подытожил проведенный день. Он наметил планы Украины на 2024 год в наращивании украинского ВПК для производства оружия.

Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении .

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"Провел сегодня Ставку — несколько часов. И почти вся была посвящена производству нашего оружия в следующем году. По всем элементам — от артиллерии до дронов и ракет. По каждому пункту — детальный разговор, детальное выяснение предприятий, контрактов, государственных инвестиций в производство. При участии всех, кто отвечает за результат для государства. Минстратегпром, Минобороны, Генштаб, Главком и др. Наметили с Премьер-министром, какой объем средств надо направить в "оборонку" ускоренно", - резюмирует он.

Также глава государства отметил, что чиновникам следует определиться со всеми задачами для дипломатической работы Украины в следующем году. Особое внимание уделяется договоренности с партнерами по производству оружия, поставке компонентов и оборудования.

"Абсолютно все планы, четкий алгоритм действий – все основное должно быть определено для нашего оборонного комплекса, чтобы следующий год был максимально продуктивным. Украина должна производить – самостоятельно или совместно с партнерами – все, что необходимо для защиты от любых форм российской агрессии. Можем это обеспечить", — сказал Президент.

Также Зеленский добавил, что обсуждалась и ситуация на фронте, а также принял доклады командующих по всем направлениям, и похвалил Воздушные силы за блестящую операцию в Крыму.

Напомним, что не так давно Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что недоволен работой ТЦК. При этом он отметил, что если бы этот фактор, то не следовало бы обсуждать законопроект о мобилизации.

В то же время министр обороны Украины Рустем Умеров объяснил, откуда будут выделяться средства на нужды новобранцев.