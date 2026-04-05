Такі моменти завдяки ЗСУ: Буданов привітав з Вербною неділею

Дата публікації: 5 квітня 2026 12:10
Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до українців із привітанням з Вербною неділею та Великоднем. Він наголосив, що навіть у час війни українці мають можливість відзначати свята завдяки Силам безпеки і оборони. Також Буданов побажав злагоди, стійкості та єдності заради України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова у неділю, 5 квітня.

Звернення Буданова у Вербну неділю

У своєму зверненні Кирило Буданов підкреслив, що цей день є особливим для українців, які відзначають його за різними традиціями та календарями. Буданов привітав усіх християн, які святкують Великдень і Вербну неділю, наголосивши на глибокому символізмі цих дат.

За його словами, ідея Воскресіння як перемоги над випробуваннями завжди додавала сил у боротьбі за свободу. Водночас за його словами, Вербна неділя нині набуває додаткового значення — у контексті війни вона символізує не лише побажання миру, а й боротьбу проти ворога.

Буданов зазначив, що українці змушені воювати, щоб у їхніх домівках зберігалися традиції, святкові символи та звучав дитячий сміх. Він також наголосив, що родинні зустрічі у ці дні мають особливу цінність.

"Пам’ятаймо — такі моменти можливі лише завдяки Силам безпеки і оборони нашої держави", — підкреслив очільник ОПУ.

На завершення Буданов побажав українцям: "Хай будуть з нами злагода і воля, згуртованість і стійкість — заради України!".

null
Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Кирило Буданов повідомив, що Україна розраховує на можливий візит представників США до Києва вже найближчим часом на тлі спроб пожвавити переговори з Росією. За попередніми даними, до делегації можуть увійти Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Ліндсі Грем. Водночас у Вашингтоні ця поїздка наразі лише обговорюється і ще не отримала остаточного підтвердження.

Також Новини.LIVE писали, що керівник ОПУ Кирило Буданов заявив про посилення ролі Меджлісу кримськотатарського народу та його впливу в Україні. За його словами, держава вже працює над закріпленням чіткого правового статусу цього органу. Він наголосив, що такі кроки є частиною ширшої політики відновлення справедливості та деокупації Криму.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
