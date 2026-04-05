Такие моменты благодаря ВСУ: Буданов поздравил с Вербным воскресеньем

Дата публикации 5 апреля 2026 12:10
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов обратился к украинцам с поздравлением с Вербным воскресеньем и Пасхой. Он отметил, что даже во время войны украинцы имеют возможность отмечать праздники благодаря Силам безопасности и обороны. Также Буданов пожелал согласия, стойкости и единства ради Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова в воскресенье, 5 апреля.

Обращение Буданова в Вербное воскресенье

В своем обращении Кирилл Буданов подчеркнул, что этот день является особенным для украинцев, которые отмечают его по разным традициям и календарям. Буданов поздравил всех христиан, которые празднуют Пасху и Вербное воскресенье, отметив глубокий символизм этих дат.

По его словам, идея Воскресения как победы над испытаниями всегда придавала сил в борьбе за свободу. В то же время, по его словам, Вербное воскресенье сейчас приобретает дополнительное значение — в контексте войны оно символизирует не только пожелание мира, но и борьбу против врага.

Буданов отметил, что украинцы вынуждены воевать, чтобы в их домах сохранялись традиции, праздничные символы и звучал детский смех. Он также отметил, что семейные встречи в эти дни имеют особую ценность.

Читайте также:

"Помните — такие моменты возможны только благодаря Силам безопасности и обороны нашего государства", — подчеркнул глава ОПУ.

В завершение Буданов пожелал украинцам: "Пусть будут с нами согласие и воля, сплоченность и стойкость — ради Украины!".

Скриншот сообщения Буданова/Facebook

Новини.LIVE информировали, что недавно Кирилл Буданов сообщил, что Украина рассчитывает на возможный визит представителей США в Киев уже в ближайшее время на фоне попыток оживить переговоры с Россией. По предварительным данным, в делегацию могут войти Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и Линдси Грэм. В то же время в Вашингтоне эта поездка пока только обсуждается и еще не получила окончательного подтверждения.

Также Новини.LIVE писали, что руководитель ОПУ Кирилл Буданов заявил об усилении роли Меджлиса крымскотатарского народа и его влияния в Украине. По его словам, государство уже работает над закреплением четкого правового статуса этого органа. Он отметил, что такие шаги являются частью более широкой политики восстановления справедливости и деоккупации Крыма.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
